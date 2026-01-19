Cortes de agua en Bogotá y Soacha durante el 20, 21 y 22 de enero: suspensiones hasta de 27 horas

cortes de agua en Bogotá del 16 al 22 de junio. Foto: Acueducto de Bogotá

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que realizará suspensión del servicio de agua en más de 10 barrios de la ciudad y en algunos sectores del municipio de Soacha.

Los cortes de agua se realizarán durante los días 20, 21, 22 y 23 de enero del 2026, por trabajos en redes de agua potable y obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y municipios aledaños.

Conozca aquí cómo será la suspensión del servicio y cuáles son los barrios que se verán afectados.

Cortes de agua en Bogotá, martes 20 de enero de 2026

Localidad de Usaquén

Lugar: Santa Bárbara Occidental, desde la carrera 15 a la carrera 45 entre la calle 117 y la calle 127

Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas

Motivo: Por instalación de válvula

Localidad de Barrios Unidos

Lugar: San Fernando. Desde la calle 68 hasta la calle 72, entre la carrera 68 a la carrera 70.

Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Debido a cambio de hidratante.

Localidad de San Cristóbal

Lugar: T. Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa. De la calle 32H sur a la calle 71 sur, entre la carrera 5 este a la carrera 18 este.

De la calle 46C sur a la calle 89A sur, entre la carrera 10 este a la carrera 15 este.

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Por mantenimiento correctivo.

Cortes de agua en Soacha, martes 19 de enero de 2026

Lugar: León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa. De la carrera 4 a la carrera 24, entre la calle 38 a la calle 60

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Debido a cierres de terceros

Cortes de agua en Bogotá, miércoles 21 de enero

Localidad Antonio Nariño

Lugar: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14.

Hora: Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas

Motivo: Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Lugar: Vitelma, Buenos Aires. De la carrera 1C este a la carrera 8 este, entre la calle 10 sur a la calle 6 sur.

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas

Motivo: Mantenimiento correctivo

Cortes de agua en Soacha, miércoles 21 de enero

Lugar: Centro, Portoalegre. De la carrera 7 a la carrera 17, entre la calle 15 a la calle 22.

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Empates redes de acueducto

Cortes de agua en Bogotá, jueves 22 de enero de 2026

Localidad de Suba

Lugar: Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado. De la carrera 45 a la carrera 56A, entre la calle 129 a la calle 145

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas

Motivo: Instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Localidad de Teusaquillo

Lugar: La Soledad, Las Américas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita. De la calle 45 a la calle 34, entre la carrera 18A a la avenida Carrera 30.

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Motivo: Mantenimiento correctivo.