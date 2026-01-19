Cortes de agua en Bogotá y Soacha durante el 20, 21 y 22 de enero: suspensiones hasta de 27 horas
¡Pilas! Más de 10 barrios tendrán cortes de agua en Bogotá durante la semana del 20 al 22 de enero. Conozca aquí cuáles son y en qué horarios:
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que realizará suspensión del servicio de agua en más de 10 barrios de la ciudad y en algunos sectores del municipio de Soacha.
Los cortes de agua se realizarán durante los días 20, 21, 22 y 23 de enero del 2026, por trabajos en redes de agua potable y obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y municipios aledaños.
Conozca aquí cómo será la suspensión del servicio y cuáles son los barrios que se verán afectados.
Cortes de agua en Bogotá, martes 20 de enero de 2026
- Localidad de Usaquén
Lugar: Santa Bárbara Occidental, desde la carrera 15 a la carrera 45 entre la calle 117 y la calle 127
Horario: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas
Motivo: Por instalación de válvula
- Localidad de Barrios Unidos
Lugar: San Fernando. Desde la calle 68 hasta la calle 72, entre la carrera 68 a la carrera 70.
Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas.
Motivo: Debido a cambio de hidratante.
- Localidad de San Cristóbal
Lugar: T. Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadore S, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares. T. Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa. De la calle 32H sur a la calle 71 sur, entre la carrera 5 este a la carrera 18 este.
De la calle 46C sur a la calle 89A sur, entre la carrera 10 este a la carrera 15 este.
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
Motivo: Por mantenimiento correctivo.
Cortes de agua en Soacha, martes 19 de enero de 2026
Lugar: León XIII, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe, Pablo Vi, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa. De la carrera 4 a la carrera 24, entre la calle 38 a la calle 60
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
Motivo: Debido a cierres de terceros
Cortes de agua en Bogotá, miércoles 21 de enero
- Localidad Antonio Nariño
Lugar: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14.
Hora: Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas
Motivo: Debido a empates de redes de acueducto.
- Localidad de San Cristóbal
Lugar: Vitelma, Buenos Aires. De la carrera 1C este a la carrera 8 este, entre la calle 10 sur a la calle 6 sur.
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas
Motivo: Mantenimiento correctivo
Cortes de agua en Soacha, miércoles 21 de enero
Lugar: Centro, Portoalegre. De la carrera 7 a la carrera 17, entre la calle 15 a la calle 22.
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
Motivo: Empates redes de acueducto
Cortes de agua en Bogotá, jueves 22 de enero de 2026
- Localidad de Suba
Lugar: Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado. De la carrera 45 a la carrera 56A, entre la calle 129 a la calle 145
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas
Motivo: Instalación de válvula.
- Localidad de Kennedy
- Localidad de Teusaquillo
Lugar: La Soledad, Las Américas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita. De la calle 45 a la calle 34, entre la carrera 18A a la avenida Carrera 30.
Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.
Motivo: Mantenimiento correctivo.