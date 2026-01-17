¿Cómo consultar y pagar el impuesto predial 2026? Siga el paso a paso

Imagen de referencia a impuesto predial en Envigado/ Getty Images / Tinnakorn Jorruang

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) de Bogotá publicó el calendario tributario 2026, en el cual se establecen las fechas en que los contribuyentes deben declarar y pagar los principales tributos distritales, como el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos automotores y el impuesto de Industria y Comercio (ICA).

El calendario tributario 2026 está establecido por la Resolución SDH 000195 de 2025 y está publicado en el portal de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Este incluye tanto las fechas de predial, vehículos e ICA, como otras obligaciones distritales de acuerdo con la actividad económica o el tipo de contribuyente.

Impuesto predial

El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles que se encuentren en la ciudad, sean o no residenciales.

El recaudo de este impuesto es utilizado por la Alcaldía Mayor para financiar servicios públicos y obras de infraestructura en la zona donde se encuentra la propiedad.

¿Cómo consultar el impuesto predial 2026?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que desde el 16 de enero, los contribuyentes ya pueden consultar el impuesto predial del 2026 a través del botón de Pagos Bogotá.

Además, le recordaron a los ciudadanos la posibilidad de hacer un aporte voluntario sobre el valor del impuesto (del 10%) contribuyendo a programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad.

Paso a paso para consultar el impuesto predial

Ingrese al sitio web de la Secretaría de Hacienda. Haga clic en el botón Pagos Bogotá ubicado en la parte superior derecha. Seleccione la opción de Predial 2026. Complete los campos obligatorios con los datos solicitados. Revise el valor. Si quiere incluir el aporte voluntario, realice el pago como lo indique la plataforma.

Pago del impuesto predial por cuotas

Para pagar el impuesto predial en cuatro cuotas, esto puede hacerse a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC).

Los contribuyentes interesados en hacer uso de esta modalidad deben realizar la declaración inicial en la oficina virtual antes del próximo 8 de mayo, según la Secretaría de Hacienda.

Fechas de pago del SPAC predial

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Descuentos por pronto pago

Tenga en cuenta que la entidad ofrece algunos descuentos para aquellos contribuyentes que estén interesados en pagar prontamente.

Si paga en el primer plazo puede acceder al 10 % de descuento. Estas son las fechas para predial en 2026.