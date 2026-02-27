Lanzan en Cali el primer laboratorio de manga y anime en Colombia

En un paso clave para el fortalecimiento de la industria creativa en el país, el Centro Cultural Colombo Japonés presentó ANIMELAB, el primer laboratorio en Colombia dedicado a la creación de manga y animación al estilo japonés.

El nuevo espacio, que funcionará en la Sede Norte de la institución en Cali, nace como un ecosistema académico y artístico orientado a la formación, experimentación y producción de narrativa gráfica japonesa, integrando técnicas tradicionales, herramientas tecnológicas y un enfoque pedagógico inspirado en la disciplina y sensibilidad estética del Japón.

Con más de seis décadas promoviendo los vínculos culturales entre Colombia y Japón, el Centro amplía así su oferta con una propuesta que busca formar nuevas generaciones de creadores visuales y dinamizar el panorama de la ilustración y la animación en el país.

“Queremos formar una nueva generación de artistas que no solo aprendan a dibujar, sino que comprendan la esencia cultural detrás del manga y el anime. ANIMELAB es un puente entre Japón y Colombia”, afirmó Luis Puerta, director del laboratorio.

Formación para todos los públicos

ANIMELAB ofrecerá cursos y talleres en manga, ilustración digital, animación, narrativa visual y cultura pop japonesa. Su modelo pedagógico se inspira en el principio del gei-dō —el camino del arte—, que entiende el aprendizaje como un proceso continuo de perfeccionamiento técnico y humano.

El programa está dirigido a niños, jóvenes y adultos, con o sin experiencia previa. La propuesta académica articula texto e imagen como lenguajes complementarios y enfatiza la importancia de comprender la estructura narrativa japonesa antes de abordar el dibujo.

“Debemos pensar en escribir antes de dibujar. La narrativa japonesa tiene una estructura distinta a la occidental, desde la dirección del texto hasta la organización de las escenas. Comprender esa base cultural es fundamental para crear un manga auténtico”, explicó Puerta.

Además, el laboratorio promoverá la reinterpretación de experiencias locales a través del lenguaje del manga, incentivando la creación de obras originales con identidad latinoamericana y proyección internacional.

Diálogo cultural y proyección internacional

Uno de los principales retos del proyecto ha sido adaptar el rigor técnico de la tradición japonesa al contexto creativo caleño y colombiano. ANIMELAB propone explorar el ritmo, la atmósfera y la construcción de escenas más allá de la acción inmediata, integrando sensibilidades locales en un lenguaje visual global.

La iniciativa aspira a convertirse en un referente de producción de narrativa gráfica japonesa en Colombia y Latinoamérica, impulsando proyectos editoriales, colaboraciones internacionales y alianzas con instituciones y artistas.

Abierto desde este jueves

El lanzamiento oficial de ANIMELAB se realizó este jueves 26 de febrero a las 6:00 p.m. en la Sede Norte del Centro Cultural Colombo Japonés, ubicada en la Calle 13N #6N-40, barrio Granada, en Cali.

Durante la jornada, los asistentes conocieron el espacio académico, sus líneas de formación y una muestra de procesos y obras desarrolladas en el laboratorio, en una experiencia sensorial e inmersiva que integra arte, creatividad, tecnología y cultura japonesa.

“Queremos que los jóvenes y las personas que tienen afinidad por el diseño gráfico japonés encuentren aquí un espacio para desarrollar su creatividad. Las actividades del lanzamiento serán diferentes e inmersivas”, señaló Mercedes Ayako Nakata, gerente general de la institución.

Con esta apuesta, se consolida un nuevo capítulo en el intercambio cultural entre Colombia y Japón, abriendo un campo innovador para la formación en animación, manga y narrativa visual en el país.