Antioquia: Ejército capturó a dos cabecillas del Clan del Golfo y ubicó dos laboratorios del ELN

En una primera operación, que se llevó a cabo en la vereda Puerto Jobo, perteneciente al municipio de Zaragoza, Antioquia, el personal militar y policial efectuó la captura en flagrancia de tres presuntos miembros del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, a quienes se les conoce con los alias de Cocoliso, el Oso y Costa.

Estos sujetos harían parte de la subestructura Uldar Cardona Rueda y serían responsables de actividades criminales como sicariato, inteligencia delictiva y de la comercialización y distribución de estupefacientes en el área urbana y rural de los municipios de El Bagre y Zaragoza.

Lea también: Liberan a los cinco policías secuestrados por el ELN en el Catatumbo

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 291 dosis de cocaína y 183 cigarrillos de marihuana, estupefacientes que tendrían un valor superior a los 14 millones de pesos, al igual que dinero en efectivo y dos celulares.

En una segunda acción que se registró en la vereda El Barro, en jurisdicción del municipio de Tarazá, fueron ubicados dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, los cuales eran, presuntamente, empleados para el fortalecimiento de las finanzas del grupo armado organizado ELN.

Otras noticias: Ejército halla laboratorio de cocaína del ELN en Cesar y afecta finanzas por $5.153 millones

En el lugar se hallaron 20 kilos de amoniaco en polvo, 80 kilos de cemento, 300 galones de gasolina, 6 canecas y 80 galones de pasta base de cocaína en solución. Este resultado representa una afectación aproximada de 60 millones de pesos a esta organización delictiva, y se estima que se estarían dejando de producir cerca de 10.000 dosis mensuales de estupefacientes.