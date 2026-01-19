Ejército halla laboratorio de cocaína del ELN en Cesar y afecta finanzas por $5.153 millones

En una operación contra el narcotráfico en el sur del Cesar, tropas del Ejército Nacional localizaron y desmantelaron un laboratorio para la producción de cocaína en la vereda Quebrada Seca, jurisdicción del municipio de Río de Oro.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El procedimiento permitió una afectación económica estimada en 5.153 millones de pesos a las finanzas ilícitas del ELN.

Más información Bloqueo en la Vía Oriental por protesta contra cobro del peaje de Sabanagrande

Durante la intervención, desarrollada de manera conjunta con la Policía Nacional, fueron hallados 824 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de una gran cantidad de insumos y equipos utilizados para el procesamiento de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, la droga estaba destinada a mercados internacionales, principalmente México y Estados Unidos.

Ruta internacional y alta capacidad de producción

Información de inteligencia indica que el complejo, compuesto por tres estructuras, pertenecía al frente Camilo Torres Restrepo del ELN y tenía capacidad para producir hasta una tonelada y media de droga al mes. El estupefaciente era enviado desde la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y salía del país a través de rutas que incluían el lago de Maracaibo, en Venezuela, y el Caribe.

Más información Gremios de la Costa condicionan respaldo al alza temporal en tarifa de energía

En el lugar fueron encontrados más de 1.400 galones de acetato de N-propilo, así como gasolina, ACPM, clorhidrato de cocaína en suspensión y cerca de 485 kilogramos de sustancias sólidas, además de maquinaria empleada en el procesamiento de la droga.

Con esta operación, las autoridades señalaron que se evitó la circulación de aproximadamente 824.000 dosis de cocaína, en un golpe que impacta de manera directa las economías ilegales de este grupo armado en el norte del país.