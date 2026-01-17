Petro por ataque en Tibú del ELN: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”

La guerra del Ejército de Liberación Nacional no cesa y ante el reciente ataque de drones cargados con explosivos que dejó un soldado profesional muerto y cuatro militares heridos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro dijo que todo es producto de la estupidez de la codicia.

Rechazó que, el ELN hable de paz y celebre que haya asesinado a 200 campesinos humildes hace un año, a un joven soldado, y además, siga llevando a jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína.

"Eso no tiene ningún sentido, para eso no es necesario morir. Las ideas nuevas son jóvenes y son de la vida y saben a bailes y risas y no tienen que ver con traquetos perdidos en el mundo“, dijo.

Los invitó a sentarse a reflexionar, sin embargo, el presidente Petro dejó claro que, por ahora, no se puede adelantar ninguna negociación con el ELN tras la arremetida de violencia en el Catatumbo, y hasta advirtió sobre acciones militares junto a Venezuela si esa guerrilla no abandona el territorio venezolano.

"Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto", dijo el mandatario.

Guerra en el Catatumbo

El mandatario también se refirió al cumplimiento de un año de la escalada violenta en el Catatumbo, y señaló que “estamos a un año de un delito de lesa humanidad”.

Dijo que, la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo ha sido por el control que los grupos armados quieren tener sobre los cultivos de coca, y por la codicia que genera derrame de sangre del pueblo colombiano.