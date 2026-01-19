Dos peatones murieron tras ser atropellados por un conductor ebrio en la autopista Medellín–Bogotá

Antioquia

Dos personas fallecieron en la mañana del sábado 18 de enero tras un siniestro vial registrado en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del kilómetro 44+000, en el sector Feria Ganadera del municipio de Marinilla, oriente antioqueño.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el hecho ocurrió hacia las 7:30 a. m., cuando un vehículo particular colisionó contra dos peatones que se encontraban en la vía, provocándoles la muerte en el lugar de los hechos.

El conductor del automóvil, de placas FJP167, fue capturado por las autoridades por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, luego de que se estableciera que presuntamente conducía en estado de embriaguez.

La hipótesis preliminar del accidente indica pérdida de control del vehículo.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 111 Seccional de Marinilla, bajo el número único de noticia criminal (NUNC) 054406000340202600007. El procedimiento fue asumido por el Grupo de Tránsito y Transporte GUTAT 13 del municipio de Santuario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad al volante y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida propia y la de terceros.