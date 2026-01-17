Retiran 80.000 vehículos eléctricos del mercado por “grave riesgo para la seguridad de los peatones”

Uno de los fabricantes de automóviles más reconocidos y reputados de Estados Unidos, General Motors, dio un sorpresivo anuncio relacionado con el retiro de cerca de 80.000 unidades de su modelo Chevrolet Equinox EV.

De acuerdo con los reguladores, que habían emitido una advertencia previa ante la situación, los vehículos reseñados incumplen medidas mínimas de seguridad determinadas por las leyes federales en cuanto a las alertas sonoras para peatones.

Dicha falla ha sido catalogada por medios estadounidenses como Fox Business como un “grave riesgo para la seguridad de los peatones”.

¿Cuáles son los modelos de vehículos eléctricos afectados?

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés), el retiro corresponde específicamente a 81.117 unidades del Chevrolet Equinox EV, producidos entre 2025 y 2026.

La medida entró en vigencia a partir del pasado 11 de diciembre, luego de la advertencia del ente regulador a los usuarios y concesionarios de la marca.

De acuerdo con la agencia, pese a la gravedad del fallo, hasta el momento no se tiene registro alguno de incidentes o accidentes relacionados con el mismo.

¿De qué se trata la falla encontrada en los vehículos?

General Motors tomó la determinación de retirar los vehículos luego de percatarse del fallo en sus vehículos, relacionado con una calibración inadecuada del software empleado por los vehículos, como señala Fox Business.

Según explica la NHTSA, este error de software provoca que la máquina “no sea capaz de reproducir un sonido exterior al volumen relativo requerido cuando el vehículo pasa de estar parado a circular a 6,2 mph”.

Esto, en sentido práctico, significa que para algunos peatones podría ser imposible determinar por el sonido si un vehículo que se aproxima está acelerando o reduciendo la velocidad, lo que podría poner a los transeúntes en riesgo.

¿Qué deben hacer los propietarios de los vehículos afectados?

General Motors señaló que la solución definitiva para este inconveniente implica “una actualización del software del módulo de control corporal”.

Es por ello que se recomienda a los usuarios de este modelo de vehículos estar atentos a las actualizaciones de software recibidas o acudir a los equipos de servicio en los concesionarios.

La compañía anunció que los usuarios serán notificados de manera directa para llevar a cabo la actualización, sin ningún costo adicional. Puede verificar si su vehículo se encuentra entre los afectados en el portal habilitado por la NHTSA o comunicándose con el servicio al cliente de Chevrolet.