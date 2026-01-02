Vuelos baratos en Colombia: Aerolínea lanza tiquetes desde $56.000 para viajar en 2026

El inicio de un nuevo año abre la puerta a uno de los momentos más esperados por los colombianos: la planeación de las vacaciones de Año Nuevo y las escapadas del primer semestre. Tras el gasto de las festividades decembrinas, muchos viajeros buscan opciones que les permitan descansar lejos de la rutina sin desajustar su presupuesto.

Aprovechar las promociones aéreas anticipadamente se ha vuelto una estrategia clave para viajar de forma económica. En este contexto, una aerolínea de bajo costo ha sorprendido al mercado nacional con una oferta agresiva para conectar diversas regiones del país.

Le puede interesar: El temido “Año del Cero”: Mhoni Vidente predice caída de líderes y revela 5 signos que serán ricos

¿Cómo conseguir tiquetes desde $56.000?

La aerolínea JetSmart, que opera bajo el modelo de bajo costo en Colombia, lanzó una campaña de tarifas promocionales que permite encontrar vuelos nacionales desde los $56.000. Esta iniciativa busca estimular la demanda en temporada baja y facilitar el acceso al transporte aéreo a más personas.

De acuerdo con la información oficial, esta promoción aplica para vuelos programados entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Sin embargo, los viajeros deben actuar con rapidez, ya que la aerolínea ha confirmado que solo hay 1.000 asientos disponibles bajo estas tarifas especiales.

Rutas nacionales con precios de oferta

La campaña incluye trayectos que conectan las principales ciudades con destinos turísticos y corredores empresariales de alto tráfico. Entre las rutas más destacadas por sus precios bajos se encuentran:

Lea también: Cuánto es lo máximo que puede subir cuota de administración en 2026 según Ley Propiedad Horizontal

Bogotá – Pereira: desde $55.920.

desde $55.920. Pereira – Bogotá: desde $56.920.

desde $56.920. Medellín – Cali: desde $65.916.

desde $65.916. Cali – Medellín: desde $66.316.

desde $66.316. Bogotá – Medellín: desde $76.412.

Además de estas ciudades, la promoción se extiende a destinos de playa y clima cálido como Santa Marta, Montería y Barranquilla, así como rutas hacia el oriente en Cúcuta. Aunque algunas de estas conexiones superan los $80.000, el costo se mantiene significativamente por debajo de los precios habituales del mercado.

Lo que debe saber antes de reservar: servicios adicionales

Al tratarse de una aerolínea de bajo costo, es fundamental que el viajero comprenda las condiciones del tiquete. Las tarifas promocionales corresponden exclusivamente a planes básicos.

Esto significa que servicios adicionales como la selección de asiento, el equipaje en bodega o los cambios de fecha pueden generar costos extras dependiendo de las necesidades del pasajero. La ventaja de este modelo es que permite distribuir mejor los gastos y planear vacaciones más frecuentes si se viaja ligero.

Vea también: Emergencia económica: Cambia el Impuesto al patrimonio y sube sobretasa a bancos