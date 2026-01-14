Canción para el mundial Yeison Jiménez: Estos son los artistas en colaboración detrás del proyecto

Canción del mundial Yeison Jiménez: Estos son los artistas en colaboración detrás del proyecto

Luego de la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras un accidente en su avioneta el pasado sábado 10 de marzo, el país continúa asimilando la noticia.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, varios artistas del género popular han revelado detalles inéditos sobre los proyectos musicales que el intérprete tenía en marcha y que hoy quedan en suspenso.

La partida del artista no solo deja un vacío en la música popular colombiana, sino también entre colegas, amigos y seguidores que lo vieron consolidarse como una de las voces más influyentes del género en los últimos 10 años.

Le puede interesar:Yeison Jiménez: Trayectoria, negocios del cantante, ¿Cuál fue su impacto en la música popular?

Accidente Yeison Jiménez: últimos avances en la investigación

Si bien las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas del accidente aéreo, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez despegó desde el aeropuerto de Paipa, en Boyacá, y apenas logró avanzar una milla desde la cabecera de la pista antes de precipitarse a tierra.

En el comunicado oficial, la entidad explicó que el impacto no fue inmediato ni frontal. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, señaló el Ministerio.

Aunque aún no se han establecido responsabilidades ni una causa definitiva, las autoridades indicaron que se evalúan factores técnicos, mecánicos y humanos. La Aeronáutica Civil continúa con los peritajes, mientras familiares y seguidores esperan respuestas claras sobre lo ocurrido.

Última colaboración de Yeison Jiménez y más artistas colombianos

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, varios artistas del género popular revelaron uno de los proyectos más ambiciosos que Yeison Jiménez tenía previsto lanzar. Se trataba de una colaboración musical y audiovisual junto a reconocidos exponentes del género, inspirada en la Selección Colombia.

Artistas como Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Pipe Bueno, John Alex Castaño, El Agropecuario y Jorge Andrés Alzate Ríos confirmaron que tenían planeado grabar el video de esta canción en los próximos días, con Yeison Jiménez como una de las figuras centrales del proyecto.

Jhonny Rivera, uno de los más cercanos al cantante, afirmó que ahora deberán reunirse para evaluar si el proyecto continúa o si, por respeto, se transforma en un homenaje póstumo. “Es una decisión que debemos tomar entre todos”, expresó el artista.

Yeison Jiménez cantante: homenaje en Bogotá

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez anunció la realización de un homenaje abierto al público en la ciudad de Bogotá, como muestra de gratitud hacia sus seguidores. El evento se llevará a cabo el 14 de enero en el Movistar Arena y tendrá entrada gratuita.

La organización informó que el ingreso se realizará en dos jornadas: la primera desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y la segunda desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, hasta completar el aforo permitido.

También se aclararon algunas condiciones importantes: el ingreso estará permitido únicamente para personas mayores de 16 años, quienes deberán asistir con acompañante.

Tenga en cuenta que no se permitirá la entrada a personas en estado de alicoramiento ni el ingreso de comidas o bebidas embriagantes, con el fin de garantizar la seguridad y el respeto durante el homenaje.

¿Quién es la pareja de Yeison Jiménez?

La pareja y esposa del cantante es Sonia Restrepo, profesional en Contaduría Pública, con una especialización en Derecho Tributario. Sonia fue una figura clave en la vida personal y profesional del artista, acompañándolo desde los inicios de su carrera.

La pareja se conoció en un evento realizado en la ciudad de Medellín, cuando Yeison Jiménez apenas comenzaba a abrirse camino en la música popular. Desde entonces, construyeron una relación sólida, marcada por el apoyo mutuo y el crecimiento conjunto, tanto en lo personal como en lo profesional.