En Pereira, habrá multas con fotodetección por invadir el carril exclusivo de Megabús

Pereira

Durante el mes de enero se culminará la instalación de la infraestructura, así como la señalización necesaria para el funcionamiento de estas cámaras de fotodetección que estarán instaladas a lo largo de los corredores exclusivos del Sistema de Transporte Masivo, Megabús.

Según confirmó el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Julián Buitrago, a partir de febrero se iniciará una fase pedagógica que posteriormente dará paso a la imposición de sanciones económicas para las personas que incumplan la norma de tránsito e invadan el carril exclusivo.

“Hay varios temas de movilidad que nos están preocupando mucho, uno de ellos es la invasión del carril de Megabús y por eso estamos instalando unas cámaras que detectarán la invasión del carril exclusivo y llegarán fotocomparendos a los ciudadanos que se metan al carril que no pueden usar. Es importante que la ciudadanía entienda que se están haciendo unas inversiones muy grandes en modernizar la flota del Megabús, pero entonces necesitamos que el carril esté desocupado, que sólo sea para los buses articulados”, explicó Buitrago.

El funcionario explicó que, en una primera etapa, las cámaras de fotodetección estarán enfocadas en controlar el uso indebido de estos carriles, pero más adelante también se utilizarán para detectar vehículos que circulen sin la documentación obligatoria vigente, como la revisión técnico mecánica y el SOAT.

“En principio, esta infraestructura se está instalando para el carril exclusivo del Megabús, pero más adelante empezaremos a tener cámaras alrededor de la ciudad para detectar el SOAT y la Técnico Mecánica vencida. Entonces es muy importante ser enfático con la ciudadanía en que revisen sus papeles, porque de las mayores contravenciones que estamos encontrando es que la gente está circulando con los documentos vencidos” puntualizó el director del Instituto de Movilidad.

Buitrago hizo un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y respetar las normas viales, con el fin de evitar sanciones económicas. La multa por invadir el carril exclusivo del Megabús, detectada a través de cámaras de fotodetección, puede superar el millón de pesos, una cifra que representa un impacto significativo para el bolsillo de los infractores.

Finalmente, las autoridades reiteraron que esta medida busca mejorar la movilidad, garantizar la eficiencia del sistema de transporte masivo y fortalecer la seguridad vial en la capital risaraldense.

Lea también: Pereira ampliará su red de cámaras de seguridad con una inversión de $21.000 millones