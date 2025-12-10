Información de seguridad sobre sismo: Qué hacer en caso de temblor en Colombia, alerta celular y más

Rusia, Japón, China, Hawaii y Filipinas cancelaron las alertas de tsunami pero mantienen los avisos de posible inundación mientras continúan las réplicas en Kamchatka. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Los movimientos telúricos, o llamados por muchas personas como terremotos o sismos, son unos de los fenómenos naturales que pueden llegar a ser más peligrosos para los seres humanos por una sencilla razón, y es que son totalmente impredecibles, a diferencia de otros eventos como huracanes, tornados, erupciones, entre otros, que gracias a la ciencia pueden ser descubiertos con antelación.

Además, estos movimientos de la tierra cuentan con características especiales que lo hacen más incierto, pues adicional a que se pueden presentar en cualquier parte de la tierra, a cualquier hora y de cualquier magnitud, los avances tecnológicos actuales solamente permiten dar un aviso temprano cuando empiezan los movimientos. Por esto, es de gran importancia la preparación previa para este tipo de fenómenos.

¿Qué debe hacer durante una réplica?

Dado que las réplicas se consideran un movimiento telúrico adicional, tal como un sismo o un terremoto, el paso a seguir en dado caso es muy similar, pues las personas deben evacuar y buscar resguardo en espacios como parques y zonas abiertas, o en caso de no poder salir de una estructura, cubrir su cabeza con los brazos y ubicarse debajo de columnas o espacios considerados como seguros. Así evitando sufrir golpes de gravedad en la cabeza.

Recuerde que para las evacuaciones de espacios como edificios, se deben contar con rutas de emergencia, donde las personas puedan circular de manera eficaz y donde no haya alta presencia de objetos que puedan causar daño a las personas. En cuanto a los hogares, las personas deben contar con botiquines de primeros auxilios que cuenten con linterna, radio, silbatos, medicamentos, agua, alimentos no perecederos, entre otros.

Alerta de sismos a su celular

Una de las principales características durante los sismos, es que las personas duden acerca de si se trata de un movimiento de la tierra o una sensación de mareo, sin embargo, puede configurar una opción en su celular que le descarte sus dudas de un sismo con una alerta rápida que le llegue como una notificación.

En un dispositivo Android, debe abrir la configuración de su teléfono, buscar el apartado de ‘Ubicación’, ‘seguridad’ o ‘emergencias’ y activar la opción que le ofrezca una alerta de terremotos. Con esta, tendrá un aviso oportuno cada que se registre un movimiento telúrico.

Por otro lado, en los dispositivos iPhone, depende del país en que se encuentre la persona si se puede activar la opción de alerta de forma similar en ‘Alertas Gubernamentales’, sin embargo, en aquellos países que no cuentan con tal alternativa, se puede recurrir a aplicaciones como MyShake o MyEarthquake que cumplen con la misma función.

¿Por qué son peligrosas las réplicas?

Como si no fuese lo suficientemente aterrador que la tierra se sacuda repentinamente, los sismos cuentan con otra característica particular, y es que son de los únicos fenómenos que pueden llegar a tener una réplica, es decir, una descarga de energía adicional al sismo principal, que puede llegar a ser tanto de la misma magnitud, como de una magnitud mayor al evento principal.

A pesar de esto, determinar en que momento sucederá una replica no es posible, pues estas pueden presentarse minutos, días, meses o años después a un evento de esta categoría, que suelen presentarse en el mismo punto de la tierra donde se presentó la descarga de energía, pues se considera que una réplica, es el movimiento resultante de las placas tectónicas acomodándose nuevamente en su lugar.

Por esta razón, las réplicas pueden llegar a considerarse de un gran peligro, pues si bien en diferentes ocasiones se ha establecido que son de magnitudes menores a los sismos o terremotos principales, estas pueden causar la caída de edificios o estructuras debilitadas por un sismo anterior, y en dado caso, pueden llegar a complicar las labores de rescate.

