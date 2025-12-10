¿Su residencia cuenta con NSR-10? Requisito importante para mantener la seguridad ante un sismo

Los fenómenos y desastres naturales son eventualidades que se pueden llegar a dar en cualquier momento. Debido a ello, muchos ofrecen capacitaciones para saber cómo actuar ante un posible desastre natural. Si bien las personas deben seguir una serie de instrucciones y acciones para mantenerse seguros, esto también aplica para constructoras y demás.

La construcción de un edificio, casa o residencia no es tarea fácil, puesto que hay una serie de condiciones que los involucrados debe de cumplir para evitar tragedias o accidente durante y después una obra. Es así que se le debe garantizar a los habitantes, trabajadores y en general, a las personas que el sitio en el que estén, está bien estructurado.

Es por ello que se debe cumplir con una de las reglamentaciones más importante: la estabilidad de un edificio o residencia ante sismos, como lo son los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10.

¿Qué es el NSR-10?

Según detallo la Función Pública, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se estableció en la Ley 400 de 1997 que, el NSR-10, es el reglamento técnico colombiano obligatorio que establece los requisitos mínimos para la construcción, el diseño y evaluación de edificaciones en Colombia que asegura el cumplimiento y una buena construcción, ante posibles riesgos sísmicos.

Asimismo, dentro se especifica lo siguiente en cuanto al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 para que la ciudadanía esté tranquila:

“Participaron más de mil ingenieros, instituciones y universidades nacionales y que las observaciones recibidas fueron discutidas y adoptadas”.

Esta norma se ha ido actualizando y hoy la conocemos como NSR-10. Por eso, en este aniversario, recordamos la importancia del cumplimiento de esta normativa, ya que es apremiante en el diseño y construcción de todas las edificaciones, pues vivimos en un país sísmicamente activo. — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 31, 2024

Posibles consecuencias si una construcción no cuenta con NSR-10

Si una vivienda o residencia en Colombia no cumple con esta reglamentación, las cual es obligatoria, esta se expone a grandes riesgos, ya que pueden existir colapsos parciales o totales durante un sismo. Esto representaría daños en el entorno, y peor aún, pérdidas humanas.

Además, es ilegal no cumplir con los requerimientos, puesto que si una construcción no cuenta con lo necesario, esta no obtiene las licencias de ocupación, lo que provocaría problemas a la hora de ofrecer la edificación a posibles clientes.

Estos son algunos riesgos que puede tener una construcción si no cuenta con las reglamentaciones necesarias y obligatorias:

Alta peligrosidad: si la estructura de una edificación no es la adecuada y no cumple con la reglamentación necesaria, puede haber fallas graves, como grietas y colapsos. En el peor de los casos, si ocurre ante un sismo o terremoto, puede haber consecuencias lamentables.

si la estructura de una edificación no es la adecuada y no cumple con la reglamentación necesaria, puede haber fallas graves, como grietas y colapsos. En el peor de los casos, si ocurre ante un sismo o terremoto, puede haber consecuencias lamentables. Sanciones: pueden llegar a existir sanciones económicas y hasta la solicitud de demolición del lugar.

pueden llegar a existir sanciones económicas y hasta la solicitud de demolición del lugar. Dificultades en la intervención: según el Ministerio de Vivienda, en dado caso que se decida hacer una remodelación o reconstrucción para obtener el NSR-10, solo dificultaría el proceso, volviéndolo más costoso para la constructora.

