FUERTE TEMBLOR en Colombia: Epicentro La Mesa de los Santos en Santander de magnitud 5.8 , según SGC

Fuerte temblor de 4.8 en Colombia HOY 25 de septiembre: epicentro y zonas cercanas

Un fuerte temblor se sintió en varias regiones del país. Según el servicio Geológico Colombiano el epicentro fue La Mesa de los Santos en Santander con una intensidad de 5.8.

Las autoridades y organismos de emergencia está haciendo barrido verificando las afectaciones.

Cientos de personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga entre otras, evacuaron sus viviendas y reportaron en redes sociales la magnitud del fuerte sismo.