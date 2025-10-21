Simulacro Nacional: Más de 700 instituciones inscritas en Armenia para participar de la jornada

Armenia

Este miércoles 22 de octubre a las 9 de la mañana se llevará a cabo una nueva jornada del Simulacro Nacional fortalecer con el objetivó de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres.

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad, Javier Vélez informó que se han superado las cifras de instituciones inscritas puesto que el año pasado fueron 589 y a la fecha van más de 700 lo que demuestra el compromiso para ser parte de este importante proceso.

“Desde meses anteriores estamos en todo el proceso de planificación para este ejercicio. Esto es un ejercicio que busca mejorar las capacidades de respuesta a las comunidades ante eventos reales. Hay que recalcar que estos son ejercicios controlados, llamémoslo así, donde si lo hacemos de manera responsable, yo lo que hago es ubicar los posibles problemas que se me puedan generar", manifestó.

También dio a conocer que en esta jornada participarán los animales con la inscripción de cerca de 900 para garantizar la atención y protección en situaciones de emergencia.

Explicó que son habitualmente mascotas, animales de compañía que están a cargo de las diferentes instituciones por lo que están teniéndolos en cuenta promoviendo también los kits de emergencia como el agua, guacal y alimentación.

“Hemos superado ya las cifras del año pasado para el año pasado teníamos alrededor de 589 instituciones inscritas, ya vamos cerquita a las 700 instituciones y algo importante para este año es que estamos vinculando a los animales. Hay una ley que vincula a los animales en todo este tipo de ejercicios y a los animales en emergencias y ya estamos cerquita también a los 900 animales que han sido vinculados por las diferentes instituciones, comunidades que van a participar en el ejercicio dentro de este proceso", mencionó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Agregó: “Son normalmente mascotas o animales de compañía que están, digamos, a cargo de de las diferentes instituciones y personas que se han vinculado al ejercicio y están también teniéndolos en cuenta. Recordemos que hay que tener ahorita por recomendación los kits de emergencia también para los animalitos, el agua, el guacal, la alimentación para dos o tres días, porque si tenemos una emergencia, pues lógicamente ellos también entran en emergencia".

Recordó que el simulacro es una herramienta clave para elevar la conciencia y preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias.