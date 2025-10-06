Este es el pueblo en el que tiembla todos los días en Colombia: Queda a 3 horas de Bucaramanga

En muchas regiones del mundo se presentan diferentes sismos debido al constante movimiento de las placas tectónicas. Hay tres de ellas que están ubicadas en la zona donde se encuentra Colombia (Suramericana, Nazca y Caribe), lo que hace que sea uno de los países más activos del mundo en la actividad telúrica por su presencia en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Según indica el Servicio Geológico Colombia, en el país se presentan alrededor de 2.500 terremotos al mes. Sin embargo, la gran mayoría no se sienten debido a la poca magnitud con la que se presentan. Eso sí, hay algunos que pueden superar la escala de 5.0 en la escala de Richter.

Si bien los sismos en Colombia no suelen ocurrir todos los días, hay un municipio en el que estos son bastante frecuentes al estar ubicado en la Falla de Bucaramanga. Este además se encuentra a solo tres horas de la capital de Santander: se trata de Los Santos.

¿Dónde queda ubicado Los Santos?

Los Santos es uno de los 11 municipios que hacen parte de la provincia Metropolitana, donde también se encuentra Bucaramanga. Por otra parte, limita hacia el norte con Girón y Piedecuesta. Al sur se encuentra Villanueva. Mientras que hacia el este o el occidente están Aratoca y Zapatoca, respectivamente.

A pesar de su constante actividad sísmica, Los Santos se encuentra cerca del Cañón y el Parque del Chicamocha, lo que permite la práctica de deportes extremos como senderismo, parapente, trekking o ciclismo de montaña. Asimismo, ofrece vistas a los paisajes que hay a su alrededor por la presencia de la Mesa de Los Santos.

“La mayor parte de sus tierras son agrestes y rocosas, de erosión crítica, especialmente en los farallones y laderas del Cañón, pero de gran belleza a los ojos del paseante e íntima en los afectos del nativo“, señala la Alcaldía Municipal de Los Santos.

Por otra parte, el municipio recibe una buena cantidad de visitantes provenientes de Bucaramanga y de otras regiones de Santander. Asimismo, dentro del casco urbano se puede visitar el Mercado Campesino, donde los turistas pueden disfrutar de productos locales como el café orgánico.

¿Cómo llegar a Los Santos?

Los Santos se encuentra a unos 62 kilómetros de Bucaramanga. Allí se puede llegar usando transporte público (bus intermunicipal) o un vehículo particular. Durante el recorrido, los turistas podrán pasar por Floridablanca y Piedecuesta. Este municipio también se caracteriza por tener un camino de piedra construido por los indígenas del pueblo guane que lo comunica con la población de Jordán Sube.

¿Cuándo sucedió el último temblor en Los Santos?

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano, el último temblor con epicentro en Los Santos tuvo lugar sobre las 5:14 de la mañana del lunes 6 de octubre. con una magnitud de 3,4 en la escala de Richter y una profundidad de 151 kilómetros.