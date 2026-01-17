Posibles intervenciones mineras y lluvias explicarían deslizamiento en la vía Landázuri–Vélez

Un deslizamiento de tierra mantiene cerrada la vía Landázuri–Vélez, en Santander, a la altura de la vereda La Iberia, dejando más de siete mil personas incomunicadas.

La emergencia se presenta en un corredor vial que ya había tenido una afectación el año pasado, aunque en un punto distinto.

En esa ocasión, el deslizamiento ocurrió en jurisdicción del municipio de Vélez, mientras que el nuevo movimiento en masa se registra ahora en territorio de Landázuri, lo que agrava la situación en esta vía clave para la región.

Cerrada la vía Landázuri–Vélez en Santander por deslizamiento en la vereda La Iberia

Según explicó Eduard Sánchez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, además de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, se analizan posibles intervenciones relacionadas con la explotación de carbón como un factor que pudo afectar la estabilidad del terreno.

“Al parecer, las precipitaciones y algunas intervenciones en la explotación de carbón han afectado este terreno y hacen que colapse con mayor facilidad”, señaló el funcionario.

Sánchez indicó que en este sector hay una falla geológica y actividad minera permanente, algunas con autorización y otras no, lo que debilita el suelo y aumenta el riesgo de nuevos deslizamientos.

La afectación impacta principalmente a habitantes de Landázuri, pero también a comunidades de Vélez y Cimitarra, que utilizan este corredor para la movilidad y el transporte de alimentos.

Debido al riesgo que persiste en la zona, las autoridades confirmaron que la vía continuará cerrada mientras se definen los planes de contingencia en articulación con Invías. Entre tanto, se reiteró el llamado a la comunidad para no transitar por el sector y mantenerse atenta a la información oficial sobre la reapertura y las rutas alternas.