Tribuna sur del Américo Montanini sancionada para el partido Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

El presidente del Club Atlético Bucaramanga, Óscar Álvarez, le confirmó a Caracol Radio, que la tribuna sur alta del Estadio Américo Montanini se encuentra suspendida para el juego ante Millonarios, válido por la primera fecha del Fútbol Profesional Colombiano en 2026.

De acuerdo con el directivo del equipo santandereano, en las últimas horas el club sostuvo conversaciones con la Dimayor para aclarar el alcance de la resolución disciplinaria, que fue emitida en 2025. Resolución que indica que la tribuna sur no podría habilitarse para el encuentro ante el cuadro azul de Bogotá.

Consulte también: Sí al visitante: plan de seguridad para el juego Atlético Bucaramanga Vs Millonarios el 17 de enero

Atlético Bucaramanga presentó una apelación y espera recibir una respuesta oficial antes del mediodía del viernes 16 de enero.

Álvarez señaló que, una vez se conozca la determinación final, el club informará oportunamente a los hinchas que adquirieron abonos en esa localidad, con el fin de explicar posibles reubicaciones dentro del estadio. La intención, dijo, es tener total claridad antes de que salga a la venta la boletería individual para este encuentro deportivo.

Le puede interesar: H3N2: ¿Hay casos confirmados en Santander?

En cuanto al impacto de la sanción, el presidente reconoció que la tribuna sur es la popular y la de mayor afluencia de público, por lo que más allá del aspecto económico, la principal preocupación es mantener el acompañamiento de la hinchada.

Por ello, el club evalúa alternativas de reubicación, las cuales deberán ser coordinadas con la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes.

Lea también: Así quedó el horario de rumba en Bucaramanga: discotecas tendrán una hora menos

Es de recordar que para este juego la comisión de fútbol local aprobó el ingreso de la hinchada visitante, que se ubicaría en la tribuna norte baja del Estadio Américo Montanini.