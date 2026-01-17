Cerrada la vía Landázuri–Vélez en Santander por deslizamiento en la vereda La Iberia

Bucaramanga, Santander

Un deslizamiento de grandes proporciones mantiene completamente cerrado el paso en el kilómetro 6 de la vía Landázuri–Vélez, a la altura de la vereda La Iberia, situación que ha dejado incomunicadas a más de siete mil personas del municipio y zonas aledañas.

De acuerdo con la información entregada por Sergio Aguilar, secretario de Planeación Municipal de Landázuri, el movimiento en masa se registró sobre las 11:40 de la noche de ayer 15 de enero y afectó un área aproximada de 5.000 metros cuadrados, con un volumen estimado de 16.000 metros cúbicos de material.

“Nos encontramos en el lugar de los hechos verificando la magnitud del evento. Ya se realizaron tomas aéreas para informar a las entidades nacionales y departamentales”, indicó el funcionario.

El deslizamiento impactó directamente a un vehículo tipo camión que transportaba alimentos y que se encontraba en el sector al momento de la emergencia.

🔴📲#Nosenvían | Deslizamiento en el kilómetro 6 de la vía Landázuri – Vélez, arrastró un camión cargado con más de 200 bultos de papa, verduras y hortalizas. pic.twitter.com/zezvkd20fN — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 16, 2026

En la zona hacen presencia el cuerpo de bomberos, quienes adelantan labores de apoyo logístico y remoción inicial del material.

Las autoridades confirmaron que, debido a la amplitud del movimiento en masa y al riesgo existente, la vía permanecerá cerrada mientras se define un plan de contingencia y las acciones necesarias para dar solución a esta emergencia.

La administración municipal, en cabeza del alcalde Carlos Andrés Morales Quiroga, hizo un llamado a la comunidad para que evite transitar por el sector afectado y permanezca atenta a la información oficial sobre la reapertura de la vía y las rutas alternas.