Girón decreta Ley Seca por elecciones atípicas de alcalde este domingo 18 de enero.

La Alcaldía de Girón en el departamento de Santander decretó Ley Seca en el municipio con motivo de la elección atípica de alcalde, que se realizará el domingo 18 de enero de 2026, como parte de las medidas para garantizar el orden público y la seguridad durante la jornada electoral.

Según el Decreto No. 0007 del 16 de enero de 2026, queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, así como su consumo en espacios públicos o privados que trasciendan a lo público. La medida estará vigente desde las 6:00 p.m. del sábado 17 de enero hasta las 6:00 a.m. del lunes 19 de enero.

Lea también: CNE decreta pruebas para definir futuro de candidatura al Senado de exalcalde Jaime Andrés Beltrán

Medidas de seguridad y movilidad por elecciones atípicas en Girón

Además de la Ley Seca, el decreto establece otras disposiciones de control. Entre ellas, la prohibición del transporte y disposición de escombros en vías públicas, inmuebles y lotes, así como la restricción a la circulación de vehículos que transporten trasteos, mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas o tóxicas.

En materia de movilidad, también se prohíbe el estacionamiento de vehículos y velocípedos en un radio de 200 metros alrededor del Colegio Santa Cruz, lugar designado para el escrutinio por parte de la Registraduría Nacional, desde las 6:00 p.m. del 17 de enero y hasta la finalización del proceso. Solo se permitirá el tránsito de vehículos electorales autorizados, de emergencia y de autoridades.

El decreto contempla igualmente la suspensión general de los permisos para el porte de armas, que regirá desde las 6:00 a.m. del sábado 17 hasta las 6:00 a.m. del lunes 19 de enero, conforme a la normatividad nacional vigente.

Autoridades confirman que se activará el Puesto de Mando Unificado (PMU) durante toda la jornada electoral y se recomienda a la Clínica de Girón declarar alerta amarilla hospitalaria el domingo 18 de enero, día de las elecciones, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

El decreto fue expedido por la alcaldesa encargada Dayana Milena Álvarez Ruiz y rige exclusivamente para el periodo electoral, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de las votaciones y la protección de los derechos ciudadanos en el municipio.