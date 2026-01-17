Un soldado muerto y cuatro más heridos deja un ataque con drones en Tibú, Norte de Santander

Durante la noche de este viernes 16 de enero se registró un ataque contra la fuerza pública en la vereda Palmeras del municipio de Tibú, Norte de Santander.

El hecho se habría presentado mientras tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 realizaban operaciones militares, momento en el que fueron atacados con explosivos lanzados por drones, presuntamente por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN.

El ataque resultó con la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez. Además, fueron trasladados a un centro asistencial en Cúcuta dos suboficiales y dos soldados que resultaron heridos en los mismos hechos.

La ofensiva se suma a la difícil situación de orden público que se vive en la región del Catatumbo en Norte de Santander.