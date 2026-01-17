Jhon Solís deja el Girona para jugar en la segunda división de Inglaterra

El Birmingham City, club de la segunda división de Inglaterra, hizo oficial la llegada del volante vallecaucano Jhon Solís, jugador que se encontraba en el Girona de la primera división española.

El ex Atlético Nacional fue cedido a préstamo al equipo inglés por lo que resta de la presente temporada, en busca de ganar más ritmo de juego y sumar minutos, algo que no venía teniendo con regularidad en España.

"Estamos encantados de confirmar el fichaje del centrocampista Jhon Solis en régimen de préstamo hasta el final de la temporada 2025-26, sujeto a autorización“, anunció el club en sus redes sociales.

We are delighted to confirm the signing of midfielder Jhon Solis on a loan deal until the end of the 2025-26 season, subject to clearance. ✍️ — Birmingham City FC (@BCFC) January 17, 2026

“Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes, es una gran instalación, es un gran club. Obviamente que quiero empezar si pudiera mañana, todo a su tiempo y el próximo partido seguro estaré allí”, fueron las primeras declaraciones de Solís en su nuevo equipo, recopiladas en las redes del club.

El colombiano añadió sobre su fichaje: “El proyecto del Birmigham es un proyecto muy ambicioso, cuando me lo muestran, concuerda con lo que pienso, estoy muy feliz de estar aquí y espero que todo nos salga bien”.

Sobre el entrenador Chris Davies, comentó: “He tenido la posibilidad de hablar con él, primero que todo y lo más importante es una gran persona, ya como entrenador nadie duda de su capacidad. Me ha hablado de eso, de la ambición del club, de la ambición de él, de la ambición de los jugadores. Yo llegó a aportar mi granito de arena para que los objetivos se puedan cumplir”.

“I’m very excited and have high expectations” 📈



Big Jhon’s first words in blue. pic.twitter.com/NmijPlSUok — Birmingham City FC (@BCFC) January 17, 2026

Jhon Solís disputó 14 partidos con el Girona en la presente temporada entre Liga y Copa del Rey, un total de 531 minutos. El joven volante fue convocado por la Selección Colombia para los juegos de Eliminatorias ante Perú y Argentina; no obstante, no sumó minutos.

¿Cómo va el Birmingham en la Championship?

El Birmingham City figura en el puesto 14 de la segunda división del fútbol de Inglaterra, sumando 34 puntos, a 18 del líder Conventry City. Middlesbrough es segundo del ascenso con 49 unidades.