Copa del Rey 2026: ¿Cuándo, a qué hora y qué equipos estarán en el sorteo de los cuartos de final?

El próximo lunes, 19 de enero, la Real Federación Española de Fútbol llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.

El segundo torneo más importante de España entra en sus fases finales; pese a las sorpresas de los octavos de final, los equipos de primera división dominan el cuadro final.

La sorpresa en el mundo del fútbol en lo que va del 2026 es sin duda la eliminación del Real Madrid a manos del Albacete. Equipo que actualmente ocupa la posición número 17 de la Liga SmartBank (Segunda división de España) con 23 unidades, a solo un punto de puestos de descenso.

Por otra parte, el Barcelona aseguró su clasificación a los cuartos de final luego de ganar (2-0) su encuentro ante el líder de la Segunda División, Racing de Santander. No obstante, fue un encuentro que se les complicó más de lo esperado.

El conjunto dirigido por Hansi Flick formó con una nómina alternativa, aunque los titulares ingresaron en la segunda parte.

La jornada se completó de la siguiente manera:

Victoria por la mínima del Atlético de Madrid ante el Deportivo de La Coruña.

Athletic Club venció 4-3 a Cultural Leonesa

Valencia ganó su encuentro ante Burgos por 2 a 0

El Elche fue derrotado 1-2 a manos del Betis del ‘Cucho’ Hernández.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey?

Tal y como lo anunció la RFEF, el sorteo que define los cruces de los cuartos de final se realizará el lunes 19 de enero a partir de las 7:00 de la mañana (horario de Colombia).

¿Qué equipos se clasificaron para los octavos de la Copa del Rey?