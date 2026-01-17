“Fue muy criticado”: emotiva confesión del entrenador del Inter sobre Rafael Santos Borré

Con dos goles decisivos en la victoria del Internacional por 4-0 sobre Monsoon en el campeonato Gaúcho, el delantero colombiano Rafael Santos Borré vive una actuación destacada que fortalece su aspiración de mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

En el inicio de la temporada 2026, el atacante nacido en Barranquilla volvió a tomar protagonismo en Brasil al marcar un doblete y proporcionar una asistencia en el triunfo del Internacional de Puerto Alegre ante Monsoon.

Este rendimiento representa un impulso importante para el delantero, quien busca continuidad y regularidad tras una etapa de adaptación en el fútbol brasileño. La confianza mostrada en el arranque del campeonato regional podría ser determinante para consolidar su rol dentro del esquema de Internacional y mantenerse como una pieza relevante en la plantilla.

Logo depois de entrar, a dupla brilha para o Inter ampliar: cruzamento rasteiro de Aguirre, antecipação perfeita de @RafaelBorre_ e 𝐆𝐎𝐋 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐀𝐃𝐎! ⚽️🔥

En el plano internacional, la actuación del atacante también genera expectativa en torno a su posible convocatoria a la Selección Colombia. En un contexto de renovación y competencia interna por el lugar en el ataque, los goles y el buen nivel sostenido se convierten en argumentos clave para pelear un espacio dentro de las futuras convocatorias.

Desde su llegada a Internacional de Puerto Alegre, Borré registra con el equipo brasilero 77 partidos jugados, 21 goles anotados y 7 asistencias.

El técnico Paulo Pezzolano en rueda de prensa postpartido salió a respaldar al colombiano: “Fue muy criticado, pero es difícil cuando el equipo viene de un año tan complicado. No fue solo él, todos sufrieron”, aseguró el estratega uruguayo.