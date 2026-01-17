Liga Colombiana

Atlético Nacional anunció su cuarto refuerzo para la Liga y la Copa Sudamericana

El equipo antioqueño ha contratado dos jugadores extranjeros para el primer semestre del 2026.

Atlético Nacional debuta este sábado en la Liga 2026-I ante el Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot. El equipo antioqueño cuenta con tres de sus nuevas caras disponibles para este compromiso; mientras que ya hizo oficial su cuarta contratación para este primer semestre del año.

A través de sus redes sociales, Nacional oficializó la llegada del venezolano Eduard Bello, extremo de 30 años y quien llega procedente de la Universidad Católica de Chile.

Bello viene de disputar 30 partidos a lo largo del 2025 con el club chileno, juego en los que aportó 7 goles y 3 asistencias, entre Liga y Copa de Chile, y Copa Sudamericana.

Más sobre Eduard Bello

Eduard Bello debutó en Yaracuyanos de su país en el año 2013; entre el 2014 y el 2017 estuvo en el Carabobo, también venezolano; entre el 2018 y el 2021 jugó en Antofagasta de Chile; entre 2021 y 2024 jugó en Mazatlán de México; ese mismo año se fue unos meses a Ecuador para Barcelona, regresando el año pasado al fútbol chileno a la Católica.

Con la selección venezolana ha disputado 19 compromisos entre amistosos y Eliminatorias; no obstante, no ha sido un jugador habitual en las convocatorias y los partidos de la Vinotinto.

Bello se suma al argentino Miltón Casco, al extremo Nicolás Rodríguez y al portero Kevin Cataño como los fichajes del equipo para este nuevo año. Tanto Casco como Rodríguez fueron convocados para el compromiso de este fin de semana.

