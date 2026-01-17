Estos son los peajes de Antioquia que aumentaron un 5,1% en 2026

Antioquia

Desde las 6:00 a. m. de este sábado 17 de enero, entró en vigencia el aumento del 5,1 % en varios peajes de Antioquia, administrados por la Gobernación departamental.

El reajuste se hizo con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, certificado por el DANE, y aplica para los peajes que hacen parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la Concesión Vía Láctea, en la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros.

Nuevas tarifas en la Concesión Túnel Aburrá Oriente (Categoría 1)

Con el incremento, los valores quedaron así:

Túnel de Oriente: $26.300

Variante Palmas: $20.200

Santa Elena: $15.100

No obstante, la Gobernación informó que se mantiene la tarifa especial temporal para las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el contrato de concesión.

Estas tarifas son:

Categoría 1: $7.600

Categoría 2: $9.000

Concesión Vía Láctea

Para la vía Pajarito – San Pedro de los Milagros, el valor del peaje en categoría 1 quedó en $12.900

Las autoridades departamentales reiteraron que el ajuste corresponde a la actualización anual de tarifas y que los recursos recaudados se destinan al mantenimiento y operación de la infraestructura vial del departamento.

Otros peajes que subieron

Desde el 16 de enero, cinco peajes en el departamento de Antioquia actualizaron sus tarifas tras el ajuste nacional basado en el IPC que aplica a la mayoría de las plazas bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura.

• Cisneros: alrededor de $29.400 operador de la Concesión Vías del Nus (VINUS), que administra este punto.

• Amagá: cerca de $20.600, operado por la Concesionaria Vial del Pacífico Covipacífico.

• Aburrá (Túnel de Occidente): aproximadamente $26.200 a cargo de la concesión Devimar S.A

• Puerto Berrío: cerca de $14.000, en el proyecto de concesión Autopista Río Magdalena 2.

• La Pintada: alrededor de $19.500, bajo la concesión Pacífico 2 – Conexión Pacífico.

Estas actualizaciones se suman a los incrementos que ya se implementaron desde el 1 de enero de 2026 en otros dos puntos del departamento:

• Copacabana (Guarne): alrededor de $18.500, administrado por la concesión Devimed S.A.;

• Las Palmas (El Retiro): cerca de $13.500, también bajo la gestión de Devimed.