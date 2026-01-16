Desde este viernes, 16 de enero, suben cinco peajes en Antioquia: ¿cuáles?

Medellín, Antioquia

Desde el 16 de enero de 2026, cinco peajes en el departamento de Antioquia actualizaron sus tarifas tras el ajuste nacional basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que aplica a la mayoría de las plazas bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Cinco peajes con alza tarifaria en Antioquia

Los peajes que registran aumento a partir de este 16 de enero incluyen:

• Cisneros: alrededor de $15.800 – $15.900 para vehículos de categoría I, en el corredor de la Concesión Vías del Nus (VINUS), que administra este punto. • Amagá: cerca de $16.900, operado por la Concesionaria Vial del Pacífico Covipacífico. • Aburrá (Túnel de Occidente): aproximadamente $24.900 a cargo de la concesión Devimed S.A., operador de tramos viales incluyendo la Autopista Medellín–Bogotá y la ruta hacia el occidente. • Puerto Berrío: cerca de $14.000, en el proyecto de concesión Autopista Río Magdalena 2. • La Pintada: alrededor de $19.500, bajo la concesión Pacífico 2 – Conexión Pacífico.

Estas actualizaciones se suman a los incrementos que ya se implementaron desde el 1 de enero de 2026 en otros dos puntos del departamento:• Copacabana (Guarne): alrededor de $18.500, administrado por la concesión Devimed S.A.; • Las Palmas (El Retiro): cerca de $13.500, también bajo la gestión de Devimed.

Marco del ajuste tarifario

La ANI confirmó que el ajuste de tarifas en peajes que opera es parte de normas vigentes que ligan el valor de los peajes al IPC, reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para 2025, y que entró en vigor en la mayoría de estaciones desde 16 de enero de 2026.

Los incrementos aplican tanto para automóviles y camionetas (categoría I) como para otras categorías de vehículos, incluidos buses y camiones de carga, de acuerdo con las resoluciones de peajes vigentes y las condiciones de cada concesión.

Concesionarias responsables

Las principales concesionarias viales que administran los peajes con alzas en Antioquia son: