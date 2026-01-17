Medellín

Desmantelan en Medellín red de contrabando de cigarrillos provenientes de Panamá y Venezuela

La estructura criminal generaba ganancias superiores a los 2.000 millones de pesos.

Cinco capturados por contrabando de cigarrillos desde Panamá y Venezuela en Medellín. Foto: Policía Meval.

Laura Sampedro

Medellín

Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras la desarticulación de una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos, que habría generado una renta superior a los 2.000 millones de pesos.

Según las autoridades, los capturados harían parte de una organización delincuencial dedicada a la comercialización, distribución y venta de cigarrillos de contrabando en la ciudad de Medellín, traída ilegalmente de Venezuela y Panamá.

“Era una organización criminal que movía mercancía a contrabando procedentes de diferentes países, utilizando vehículos de servicio público para su transporte y circulación clandestina”, detalló el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de las capturas

El operativo fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Operacional Anticontrabando y de la estrategia nacional para la protección de la economía legal y el fortalecimiento del comercio formal.

Las capturas se lograron mediante dos diligencias de registro y allanamiento adelantadas en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para apoyar la lucha contra el contrabando, realizando compras en establecimientos legalmente autorizados y denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

