Volcán Puracé registró disminución en su actividad, la alerta sigue en naranja

Puracé

Aunque en las últimas horas se ha registrado una disminución en la actividad del volcán Puracé, en el Cauca, y no se han presentado emisiones de ceniza, las autoridades mantienen la alerta naranja.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el volcán continúa registrando sismicidad de baja magnitud por fracturamiento de rocas, emisiones de dióxido de carbono y salida de gases sin que en se haya presentado expulsión de ceniza.

El SGC confirmó que esos comportamientos no significan que la alerta naranja se vaya a cambiar a amarilla.

Según el alcalde encargado de Puracé, Humberto Molano desde que se decretó la alerta naranja hay acompañamiento para establecer los albergues temporales en la zona de riesgo denominada zona número uno.

“Estamos realizando acciones coordinadas con gestión del riesgo nacional y departamental”, dijo el manifestó el mandatario.

El Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales mantienen la vigilancia y monitoreo constante de la cadena volcánica Los Coconucos.

Las medidas de seguridad, protección individual y colectiva se mantienen hasta que las autoridades determinen lo contrario.