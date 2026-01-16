En Cauca se adelanta un operativo para recuperar 17 vehículos hurtados en la vía Panamericana

Los atomotores cubrían la ruta Cartagena - Pasto. Crédito: Red de Apoyo Cauca.

Santander de Quilichao

17 camionetas de alta gama que se movilizaban en dos portas automotores fueron hurtados por alrededor de 15 hombres armados en el puente peatonal de la vía Panamericana de Santander de Quilichao, Cauca.

Los vehículos de carga cubrían la ruta Cartagena - Pasto.

“Los delincuentes interceptaron e intimidaron a los conductores y perpetraron el acto delictivo”, explicó el Departamento de Policía Cauca.

Asimismo, explicó la entidad que los transportadores fueron ubicados y se encuentran en buen estado recibiendo el acompañamiento institucional.

Los dos vehículos de carga también fueron encontrados; sin embargo, los otros 17 automotores que eran transportados como carga permanecen hurtados.

“La Policía activó inmediatamente un dispositivo especial articulado con las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial y componentes de inteligencia, estableciendo la posible ubicación de los automotores hurtados en zona limítrofe con el Valle del Cauca”, aseveraron las autoridades.

En esta zona hay una amplia injerencia delictiva de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

La Policía Nacional puntualizó que continúan con las investigaciones hasta dar con el paradero de los automotores y con la captura de los responsables.