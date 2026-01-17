Preocupación en el Cauca por el impacto del aumento del IVA a licores

Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán manifestó preocupación por la aplicación de mayor IVA a licores y cigarrillos; situación que podría afectar las finanzas del departamento.

El mandatario reconoció la situación fiscal que atraviesa el país y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y manifestó disposición para aportar a las soluciones.

Sin embargo, asevero que, “la aplicación del IVA a licores y cigarrillos tiene impactos diferenciados en departamentos como el nuestro, donde estas rentas son fundamentales y la capacidad de recaudo alternativo es limitada.La medida puede reducir ingresos propios y afectar la financiación de salud, deporte y educación”.

La principal preocupación del mandatario recae en la Industria Licorera del Cauca, cuyos productos se encarecerán, “pero el recaudo adicional no quedará en el territorio”, dijo.

En ese sentido, hizo un llamado al diálogo institucional que permita reconocer las diferencias territoriales y proteger la descentralización.

El gobernador puntualizó que hay expectativa con las decisiones que se tomen en el encuentro convocado por el Gobierno Nacional que se desarrollará el próximo 19 de enero, dónde se abordará la problemática.