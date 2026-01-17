América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026: “Vamos a renacer”
La camiseta se encuentra inspirada en el Barrio Obrero, recordando los inicios del club.
América de Cali, quien este año cambió de marca en su indumentaria, dejando Le Coq Sportif para sumarse a Reebok, dio a conocer su nueva camiseta titular para la temporada 2026.
Por medio de un video, el club vallecaucano dio a conocer la prenda, la cual se encuentra inspirada en el Barrio Obrero, haciendo honor a la origen de la institución.
“¡Aquí empezó todo! Inspirada en el Barrio Obrero, nuestra nueva camiseta Home honra el origen de la Pasión de un Pueblo y deja una consigna clara: Donde nacimos... ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗖𝗘𝗥!“, publicó el club en sus rede sociales.
La camiseta presenta un diseño con franjas verticales, jugando con dos distintos tonos de rojos, uno más fuerte que el otro. El cuello, en V, y las mangas, tiene color blanco, con una línea dorada a lo largo.
Otro de los detalles de la nueva camiseta es el número 1927 en letras doradas, el cual hace referencia a la fecha de fundación del América de Cali, el 13 de febrero de dicho año.
Aún no se ha dado a conocer el valor de la prenda y cuándo estará disponible a la venta para el público en general. El equipo debutará este sábado ante Internacional de Bogotá luciendo su nueva camiseta.