América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026: “Vamos a renacer”

América de Cali, quien este año cambió de marca en su indumentaria, dejando Le Coq Sportif para sumarse a Reebok, dio a conocer su nueva camiseta titular para la temporada 2026.

Por medio de un video, el club vallecaucano dio a conocer la prenda, la cual se encuentra inspirada en el Barrio Obrero, haciendo honor a la origen de la institución.

“¡Aquí empezó todo! Inspirada en el Barrio Obrero, nuestra nueva camiseta Home honra el origen de la Pasión de un Pueblo y deja una consigna clara: Donde nacimos... ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗖𝗘𝗥!“, publicó el club en sus rede sociales.

🇦🇹 ¡Aquí empezó todo! Inspirada en el Barrio Obrero, nuestra nueva camiseta Home honra el origen de la Pasión de un Pueblo y deja una consigna clara: Donde nacimos... ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗖𝗘𝗥! 👹 pic.twitter.com/bvN4JNNXmc — América de Cali (@AmericadeCali) January 17, 2026

La camiseta presenta un diseño con franjas verticales, jugando con dos distintos tonos de rojos, uno más fuerte que el otro. El cuello, en V, y las mangas, tiene color blanco, con una línea dorada a lo largo.

Otro de los detalles de la nueva camiseta es el número 1927 en letras doradas, el cual hace referencia a la fecha de fundación del América de Cali, el 13 de febrero de dicho año.

👹 No es solo una camiseta, es un barrio latiendo en el pecho ❤️‍🔥 pic.twitter.com/WYxCTO2eJD — América de Cali (@AmericadeCali) January 17, 2026

Aún no se ha dado a conocer el valor de la prenda y cuándo estará disponible a la venta para el público en general. El equipo debutará este sábado ante Internacional de Bogotá luciendo su nueva camiseta.