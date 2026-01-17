Arturo Reyes: Le dije a Gustavo Torres que se disculpara, creo que le dañó el esmalte de las uñas

Arturo Reyes debutó como técnico del Deportivo Pereira en la derrota 0-2 ante Llaneros, en juego que, de paso, dio apertura a la Liga 2026-I del fútbol colombiano. El partido estuvo marcado por polémicas decisiones arbitrales tomadas a instancias del VAR.

En la rueda de prensa posterior al partido, Reyes se refirió con sarcasmo al arbitraje, tanto a la expulsión de Gustavo Torres como al penalti sancionado para el 0-2 definitivo en el segundo tiempo.

“Hay mucha frustración, yo estaba tranquilo durante el partido, no reclamé nunca las dos acciones, porque supuestamente fueron al VAR a revisar, pero ya después de mirarlas en el camerino le dije a Gustavo Torres que si podía ir a pedirle disculpas al jugador de Llaneros, que creo que le dañó el esmalte de las uñas”, comentó al respecto.

Y añadió: “No pasó absolutamente nada, creo que ni para amarilla es. La otra acción del penal, la mano está de apoyo, va resbalando, ni siquiera cambia la dirección del balón”.

“Tengo en mi teléfono cualquier cantidad de mensajes de gente en Colombia, jugadores, exjugadores, periodistas, gente de fútbol, y todos me dicen lo mismo”, concluyó sobre la actuación del árbitro Ricardo Pabón y de Jhon Ospina, quien estuvo desde el VAR.

Por su parte, Arturo Reyes también habló de la dificultad de no poder contar con algunos de los nuevos refuerzos del equipo para este semestre, entre ellos el portero Alejandro Rodríguez. La Dimayor aclaró previo al partido que no podrá inscribir nuevos jugadores hasta que no cancele sus sanciones con la FIFA y la FCF.

“Habíamos entrenado con algunos jugadores de los que habían llegado a la institución, los íbamos integrando en la medida que iban llegando y lógicamente íbamos a contar con ellos. A último momento tocó cambiar, eso pueda que le pase a otros equipos en la primera fecha, pero no deja de cambiar los planes”, mencionó al respecto.