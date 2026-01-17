América de Cali presenta su primera convocatoria y recibe al Inter de Bogotá en un debut histórico

América de Cali inicia su camino en la Liga Colombiana 2026-I este sábado enfrentando al Internacional de Bogotá, equipo que debuta oficialmente en el fútbol profesional tras reemplazar a lo que anteriormente fue La Equidad. El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 4:10 de la tarde, en un partido que marcará un hecho inédito para el nuevo proyecto bogotano.

El conjunto escarlata afronta este estreno con una nómina renovada y varias novedades médicas que condicionan su armado inicial, aunque con la expectativa de hacerse fuerte en casa ante un rival que comienza a escribir su historia en la Liga.

De cara a este compromiso, América reportó varias novedades desde el departamento médico. Dylan Borrero, quien sufrió una contusión en la rodilla izquierda, fue convocado al no presentar una incapacidad mayor.

En contraste, Jhon Murillo quedó a la espera de imágenes diagnósticas tras una lesión muscular en el muslo derecho, mientras que Jan Lucumí será sometido a estudios radiológicos, luego de un trauma en la clavícula del hombro derecho.

Por su parte, Marcos Mina continúa con su proceso de rehabilitación tras una cirugía de hombro, con evolución positiva, aunque sin estar disponible para este debut.

En cuanto a las altas, América sumó nombres de experiencia y jerarquía para este semestre. Destacan el venezolano Darwin Machís en ataque, el volante Carlos Sierra, el arquero Jean Paulo Fernandes, el regreso del defensor Marlon Torres, la incorporación de Dany Rosero y, como fichaje estelar, el retorno al fútbol colombiano de Yeison Guzmán.

El club también vivió una profunda reestructuración en su plantel, con múltiples salidas, entre las que sobresalen Joel Graterol, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Kener González, Franco Leys y Éder Álvarez Balanta, marcando el inicio de una nueva etapa deportiva.

📋 Los convocados por el profe David González para nuestro debut en la Liga BetPlay 2026-I. ⚽

Internacional de Bogotá: expectativas altas en su primer partido oficial

El rival de turno será el Internacional de Bogotá, que disputará el primer partido de su historia en la máxima categoría. El equipo capitalino realizó una amplia renovación con más de diez refuerzos, entre los que resaltan Larry Vázquez, Facundo Boné, el arquero Wuilker Faríñez y Joan Castro.

El proyecto estará liderado por Ricardo Valiño, entrenador con pasado en divisiones menores como la Sub-20 de Venezuela , quien asumirá el reto de consolidar una identidad competitiva desde el arranque del torneo.

El primer partido de nuestra historia.



Santiago de Cali, Colombia.

17 de enero de 2026.



Vamos juntos 🤍🖤💛

¿Dónde seguir el partido?

¿Dónde seguir el partido?