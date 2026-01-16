Registraduría avaló las firmas de Oviedo, Murillo y López para las presidenciales

Juan Daniel Oviedo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el excanciller Luis Gilberto Murillo.

La Registraduría confirmó este viernes, 16 de enero de 2026, que fueron avaladas las firmas de tres nuevos precandidatos presidenciales, que buscan llegar a la Casa de Nariño por el mecanismo de grupos significativos de ciudadanos.

Se trata del exconcejal Juan Daniel Oviedo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el excanciller Luis Gilberto Murillo. Habría superado el mínimo de firmas válidas, que son alrededor de 630 mil.

Con esto, ya se han revisado las firmas de 15 de los 22 aspirantes que se inscribieron por grupos significativos de ciudadanos. Previamente, la Registraduría había avalado las candidaturas de Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila.

Hasta el momento, nueve aspirantes ya han cumplido el umbral mínimo, mientras que seis candidaturas ya fueron negadas: Pedro Agustino, Mihály Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García.

El plazo para finalizar la verificación de firmas vence el próximo 21 de enero. Y el periodo oficial de inscripción de candidatos a la Presidencia iniciará el próximo 31 de enero.