Proponen que nombramientos de ministros sean revisados y autorizados previamente por el Congreso

El precandidato presidencial Daniel Palacios propuso cambiar la forma en la que se conforma en Colombia el gabinete ministerial en Colombia.

Según explicó, su propuesta es garantizar la idoneidad, experiencia y transparencia de los ministros del próximo gobierno.

Palacios aseguró que, a partir del próximo periodo, los ministros que nombre el presidente deberán ser ratificados por el Congreso, “como un mecanismo de control institucional”.

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez Ampliar

“A partir del próximo gobierno, los presidentes postularán el gabinete, pero tendrá que ser confirmado por el Congreso de la República, bajo un procedimiento que garantice la idoneidad, la experiencia y la transparencia, ofreciendo así una estabilidad institucional”, dijo.

Y agregó: “No más ministros sin experiencia, no más ministros sin capacidad de resolver, no más ministros que lleguen al cargo a aprender (…) Colombia necesita que sus ministros sean examinados en audiencia pública antes de posesionarse en el cargo”.

Por otro lado, Daniel Palacios se encuentra a la espera de poder ingresar oficialmente a la Gran Consulta por Colombia, a la que ya se sumó el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.