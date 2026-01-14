Ministerio de Educación notificó por aviso la suspensión del rector de la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Educación Nacional notificó por aviso la suspensión del rector de la Universidad de Antioquia, luego de no haberse podido realizar la notificación personal dentro de los plazos establecidos por la ley.

La comunicación, fechada el 8 de enero de 2026 en Bogotá, fue dirigida a Jhon Jairo Arboleda Céspedes, representante legal de la Universidad de Antioquia, y corresponde a la Resolución 025421 del 29 de diciembre de 2025.

Notificación por aviso conforme a la Ley 1437

Según el documento oficial, el Ministerio aplicó el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que autoriza la notificación por aviso cuando no es posible efectuar la notificación personal dentro de los cinco días posteriores al envío de la citación.

El aviso fue remitido al correo electrónico que figura en el expediente institucional, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, y la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente a su entrega en el lugar de destino.

Recurso de reposición y plazos

El Ministerio de Educación informó que contra la decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación, ante el funcionario que expidió el acto administrativo.

El recurso puede presentarse a través de los canales oficiales habilitados, incluyendo el correo de notificaciones electrónicas del Ministerio y la plataforma digital de atención ciudadana.

Alcance del acto administrativo

El documento también señala que el destinatario puede desistir del recurso y renunciar expresamente a los términos de ejecutoria, lo que permitiría que la resolución quede en firme de manera inmediata.

La notificación por aviso formaliza la comunicación de la suspensión y activa los plazos legales para que la Universidad de Antioquia adopte las decisiones administrativas correspondientes, mientras se surten los procedimientos previstos en la normativa vigente.