Preocupación en Armenia por casos de sicariato, tres homicidios en la presente semana

Armenia

Preocupación en Armenia por casos de sicariato, en lo que va de esta semana, se han registrado tres homicidios

En el último caso fue asesinado Jerson Leandro Gutiérrez Puentes de 28 años de edad, en la noche del miércoles 14 de enero en la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó en el sector de la plazoleta en vía pública del barrio Los Quindos, momentos en que la víctima del ataque sicarial se encontraba departiendo junto a otras personas, y es lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

Esta persona fue trasladada hasta el Hospital del sur, donde llegó sin signos vitales a causa de la gravedad de las lesiones; por otra parte, según la Policía, la víctima tenía antecedentes por los delitos de acceso carnal violento en el año 2023 y violencia intrafamiliar en el año 2024.

Como consecuencia del ataque sicarial resultaron lesionadas otras dos personas, un hombre de 25 años de edad con antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2024 y una mujer de 18 años de edad, sin revestir mayor gravedad. Se conoció que estas acciones se habrían presentado por la comercialización de estupefacientes en el sector.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “el tema ha sido lamentable para la ciudad, seguimos teniendo hechos vicariales relacionados con micro tráfico, desde la alcaldía hemos prestado todo el apoyo y hemos hecho todas las estrategias para combatir esta clase de delitos que van muy de la mano con el tema de micro tráfico.

Incluso ayer estaba estamos haciendo presencia muy cerca del lugar de los hechos, por lo cual nos desplazamos de inmediato hasta allá para tratar de con los mismos vecinos buscar una colaboración efectiva, como nos pasó en las colinas que usted lo acaba de mencionar.

Este hecho de Las Colinas también lamentable es sicarial, pero gracias a información de los mismos vecinos nos dieron la descripción de los presuntos autores y en el plan cazador de nuestra Policía Nacional se logró la captura, judicialización y se colocó a disposición de la fiscalía a los autores.

Entonces, son hechos que siguen siendo relacionados con micro tráfico, lamentables, nosotros desde la alcaldía pues le enviamos el sentido pésame a las familias. Estamos acompañándolos de forma permanente con la seguridad de Armenia, seguimos aunando esfuerzos con la fiscalía para la judicialización de los responsables.

La importancia de las recompensas

El funcionario indicó “ha sido muy efectivo, primero las recompensas de la alcaldía de Armenia, segundo está estos carteles, esta publicidad que se da de los más buscados, primero buscamos la colaboración efectiva de la ciudadanía de manera voluntaria, si no es posible, pues acudimos a las recompensas eh que se dan por estos temas.

Estamos presto a que la persona que tenga una información acuda a nuestra policía, a nuestra fiscalía para que se judicialice o se dé la información con ellos y así se pueda dar un resultado efectivo frente a las diferentes informaciones que se presentan.

Operativos

Estamos ejecutando el plan requisas, estuvimos en el barrio San José, Cueva del Humo, parte del Santa Fe hasta que nos dieron la alerta en los quindos y nos desplazamos, el trabajo en equipo es fundamental para la ciudad de Armenia. Sabemos que solos la alcaldía o solo la policía o si dejamos solo al ejército no van a lo lograr resultados efectivos.