Aumentan los homicidios en Armenia, en uno de los casos recientes fue asesinado un menor de edad

Armenia

El primer caso en el barrio Santander donde fue asesinado con arma de fuego un menor de 17 años de edad y quien presentaba antecedentes por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

De acuerdo con la información de las autoridades, este caso estaría relacionado con un homicidio de carácter pasional por lo que avanzan las investigaciones.

El segundo hecho fue en el barrio Las Colinas de la ciudad donde fue asesinado un hombre identificado como Jhon López de 36 años. La víctima registraba antecedentes por el delito de lesiones culposas.

Reporte de las autoridades

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que avanzan las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“En inmediaciones del parque del barrio Santander, un adolescente fue lesionado inicialmente con arma de fuego, conforme a las versiones de los testigos, otra persona se le acerca desde una moto lo llama, al no recibir respuesta, le propina un impacto de arma de fuego en la espalda que lo llevó a centro hospitalario donde fallece posteriormente”, informó.

Añadió: “Según en las investigaciones, los móviles pueden ser de carácter personal y se están haciendo las entrevistas, primero de la persona que acompañó al menor al centro hospitalario y de los vecinos del sector con el fin de lograr la plena identificación por parte de la policía judicial del agresor que se transportaba en una moto"

También extendió el llamado a la comunidad de que si tienen alguna información relacionada con estos casos se acerquen a las autoridades para generar la efectividad de los resultados.

“De igual forma, se hace una invitación a la ciudadanía quien tenga información sobre este homicidio que, por favor, contacte a las autoridades con el fin de lograr su captura. En un segundo hecho de intolerancia las Colinas, se le acercan dos individuos al señor John López Villada de 36 años y le propinan varios impactos a su humanidad", mencionó.

Asimismo, sostuvo: “La Policía se traslada de inmediato y empieza las labores de vecindario, se hace plan cazador con el fin de lograr la captura de los individuos sin lograr su objetivo, pero logrando varias entrevistas que pueden conducir a la plena identificación de los autores. Estos dos casos están en manos de la fiscalía que da las órdenes a Policía judicial con el fin de lograr la plena identificación de los autores de estos delitos".

Ya son 91 homicidios en lo corrido de este año en la ciudad, siendo el municipio con mayor número de casos en el departamento.