En un 42% incrementaron los homicidios en Armenia en lo que va del año

Armenia

En efecto a la fecha son 81 homicidios registrados en la ciudad y comparado con el año anterior se evidencia el aumento puesto que para la misma fecha se presentaban 57.

Este fin de semana se registraron dos hechos precisamente en Armenia, uno en la vía hacia el aeropuerto El Edén donde fue asesinado con arma de fuego Carlos Eduardo Perdomo Ocampo quien era el gerente de la empresa Soluciones Efectivas.

El otro caso se registró en la madrugada del domingo 19 de octubre donde producto de un ataque sicarial con arma de fuego falleció Jaiver Fabián Masmela Betancourt quien registraba antecedentes judiciales.

El secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que avanzan las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos recientes de criminalidad.

Fue claro que han bajado los índices de homicidios puesto que en la última semana se registraron dos casos debido al refuerzo del plan operativo para hacerle frente a la problemática.

“Frente a estas investigaciones muy importante, que de una vez conocido el hecho, de inmediato reacción a policía judicial, con seguimiento de cámaras, con testimonio de personas y la invitación a todos los armenios a que si tienen alguna información que se pueda aportar para el esclarecimiento de los hechos, está presta nuestra policía, la fiscalía y demás órganos para atender esa información, sea de manera voluntaria o con alguna recompensa", manifestó.

Considera que lo más importante es que los últimos hechos han tenido que ver con temas de convivencia como es el caso de una alteración de orden público donde varias personas se agredieron con arma blanca.

Causas de los homicidios en Armenia

Por su parte el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío aseguró que el incremento es preocupante puesto que son 24 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior.

Fue claro que la tendencia en estos casos está relacionada con el tráfico de estupefacientes en cuanto a las dispuestas territoriales donde a través de la violencia buscan apoderarse de los sectores periféricos de la ciudad.

Play/Pause Coronel Luis Fernando Atuesta 02:34 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Destacó que el 90% de las personas que son asesinadas en el Quindío presentan antecedentes por el tema de tráfico de estupefacientes.

“El 90% de las personas que, lamentablemente, son asesinadas en el Quindío presentan antecedentes por ese cáncer que tenemos aquí y es el tema del microtráfico y que nos sigue dejando en ese vergonzoso segundo puesto a nivel nacional de índice de consumo por tasa poblacional", indicó.

Otra de las complejidades en el homicidio, señaló que tiene que ver con las riñas entre habitantes en situación de calle por eso han intensificado el plan operativo que permite la incautación de armas blancas y drogas.

“Durante estos últimos días hemos cambiado la tendencia al trabajo de los familiares de Policía, enfocados estrictamente al tema de habitante en control de calle. Y lo que nos encontramos aquí es que en promedio todos los días estamos incautando alrededor de 80 armas blancas, estamos incautando un sinnúmero de elementos que utilizan para el tema de su adicción", mencionó.

En el departamento ya son 156 homicidios que se han registrado en lo que va del año