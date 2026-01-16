Precio del dólar en Venezuela HOY 16 de enero: cierra la semana con un nuevo aumento, según el BCV

El dólar en Venezuela ha mantenido una tendencia al alza muy significativa en los últimos años, marcada principalmente por la hiperinflación y las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que derivaron en la captura de este último por parte de Estados Unidos.

Estas alcanzaron su punto de tensión más alto durante el segundo semestre de 2025 cuando Trump realizó maniobras como la destrucción y la retención de varios buques procedentes de Venezuela al señalar que vienen cargados con drogas como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en territorio estadounidense.

Esta circunstancia, sumado al poco flujo de dólares en Venezuela, han hecho que el valor de la divisa norteamericana suba de una forma desacelerada durante el 2025. De hecho, en enero se cotizaba en una cifra de 52,05 bolívares. Mientras que en diciembre aumentó hasta los 301,37 bolívares, lo que provocó una devaluación del 82,7%.

¿Cómo ha afectado la subida del dólar a los venezolanos?

Actualmente, el salario mínimo en Venezuela está por 130 bolívares desde marzo de 2022. Sin embargo, la continua depreciación de esta moneda ha hecho que el dólar lograra superar esta barrera en el segundo semestre de 2022. Esto ha hecho que para muchos venezolanos sea muy complejo adquirir varios productos de la canasta familiar ante los constantes cambios en los precios.

De hecho, muchos productos que se manejan en Venezuela cuentan con precios en dólares, por lo que pueden cambiar constantemente su precio dependiendo de la cotización que se maneje con respecto al bolívar en la tasa representativa del mercado.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 16 de enero de 2026

Según indica el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este viernes 16 de enero de 2026 está en 341,7425 bolívares. Esto supone un nuevo aumento con respecto a la cifra emitida en la jornada anterior (339,1495 bolívares).

Por otra parte, la entidad también señaló un nuevo incremento en las otras divisas que se manejan en Venezuela para este viernes. Estas cuentan con los siguientes valores:

Euro: 396,47939622 bolívares.

396,47939622 bolívares. Yuan chino: 49,05441678 bolívares.

49,05441678 bolívares. Lira turca: 7,91279778 bolívares.

7,91279778 bolívares. Rublo ruso: 4,35416199 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 16 de enero

El Banco Central de Venezuela también informó los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela para quienes se encuentran interesados en realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 16 de enero de 2026.

BBVA Provincial: 341,8907 bolívares por compra y 342,2693 bolívares por venta.

341,8907 bolívares por compra y 342,2693 bolívares por venta. Banco Mercantil: 402,6763 bolívares por compra y 390,8454 bolívares por venta.

402,6763 bolívares por compra y 390,8454 bolívares por venta. Bancamiga: 342,5568 bolívares por compra y 343,0414 bolívares por venta.

342,5568 bolívares por compra y 343,0414 bolívares por venta. Banco Activo: 339,0961 bolívares por compra y 346,6807 bolívares por venta.

339,0961 bolívares por compra y 346,6807 bolívares por venta. N58 Banco Digital: 351,7870 bolívares por compra y 352,0438 bolívares por venta.

351,7870 bolívares por compra y 352,0438 bolívares por venta. Otras Instituciones: 358,9638 bolívares por compra y 356,4164 bolívares por venta.

Es importante señalar que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, con una cantidad de aproximadamente 300.000 millones de barriles. Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos lo han llevado a comercializar el crudo a mercados como China o Rusia con un precio más bajo por la compra.