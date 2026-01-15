“Irán no es Venezuela”: delegado de EFE en Irán tras protestas y represión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este jueves a través de una publicación en la red social Truth de haber logrado que Irán no ejecutara a un manifestante de las masivas protestas desatadas en el país debido a sus amenazas.

El mandatario se hizo eco de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que “el manifestante iraní ya no será condenado a muerte después de las advertencias del presidente Trump”.

El republicano compartió en su cuenta ese titular y agregó: “Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!”.

Trump se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás.

Jaime León, delegado de EFE en Irán, se refirió, a las protestas que se han registrado en los últimos días y aseguró que Irán tiene un Ejército fuerte cuya misión es proteger la República Islámica.

“Yo creo que es muy difícil que esto tumbe a la República Islámica, esta es más fuerte de lo que se ve desde el exterior. Irán tiene un Ejército fuerte cuya misión es proteger la República Islámica, Irán no es Venezuela”, dijo.