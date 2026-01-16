Reunión entre Machado y Trump: almuerzo privado y reunión sin cámaras sobre transición venezolana

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregó una breve conclusión sobre su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: cortesía)

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue recibida y almorzó en privado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La reunión, que también contó con la presencia del secretario Marco Rubio, es calificada como “histórica” y “muy importante” por Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de Machado.

Según Urruchurtu, este encuentro, el primero entre ambos líderes, fue una “oportunidad única” para conocer de primera mano puntos de vista en conjunto y evaluar próximos pasos sin la presencia de cámaras. El presidente Trump se mostró “muy claro sobre Venezuela” y “muy abierto a escucharla y conocerla”.

Noticia en desarrollo