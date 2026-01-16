Precio del dólar en Colombia HOY 16 de enero: hay una nueva subida en la cotización

La incertidumbre por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente con la reducción de las tasas de interés a nivel global, fue un factor clave para el precio del dólar se disminuyera en Colombia durante los últimos meses después de alcanzar el pico más alto en la historia del país.

La divisa norteamericana había logrado su cotización más alta en noviembre de 2022 cuando superó la barrera de los 5.000 pesos. A partir de allí, logró una reducción significativa, al punto de alcanzar picos por debajo de 3.700 pesos, algo que no sucedía desde junio de 2021, justo cuando Colombia venía en su proceso de recuperación económica tras la cuarentena derivada del Covid-19.

Por otra parte, el segundo período de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sumado a su política arancelaria, generó una gran expectativa en el mercado global durante el 2025. Esto llevó a que el dólar perdiera terreno frente a otras monedas en el mundo.

Justamente, Colombia fue uno de los países que mejor supo aprovechar esta situación, lo que permitió que el peso se convirtiera en una de las monedas emergentes más revaluadas en el mundo. Asimismo, logró un alza del 2,58% durante los primeros días del 2026 para situarse como la divisa que más se apreció en Latinoamérica, superando a su par chileno y al real brasileño, tal como lo señalan los datos de Bloomberg.

¿Qué ha generado la caída del precio del dólar en Colombia?

Para algunos analistas, la deuda que ha adquirido Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro ha permitido una mayor entrada de dólares en el país, lo que ha llevado a disminuir gradualmente el precio de la divisa. Sin embargo, sostienen que lo mejor es garantizar ese flujo por medio de las inversiones que se realizan desde el exterior.

Es importante señalar que el dólar en Colombia había comenzado el 2025 con una cotización por encima de los 4.300 pesos. Mientras que en diciembre esta cifra fue superior a los 3.700 pesos, es decir, logró una apreciación de 600 pesos durante el año anterior.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este viernes 16 de enero

En su informe diario, el Banco de la República señaló que el precio del dólar en Colombia para este viernes 16 de enero de 2026 es de 3.687 pesos. Esto supone un ligero incremento con respecto a la cotización reportada el día anterior (3.655 pesos).

Entretanto, estos son los valores para todos aquellos interesados en realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes.

Bogotá: 3.660 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

3.660 pesos por compra y 3.800 pesos por venta. Medellín: 3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.760 pesos por venta. Cali: 3.550 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.550 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.700 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Cabe señalar que el dólar podría sufrir un aumento durante las elecciones presidenciales entre mayo y junio ante la incertidumbre por la llegada de un nuevo mandatario en Colombia.