Pablo Reppeto dio un primer parte sobre la situación de Andrés Mosquera Marmolejo

Santa Fe se puso en ventaja en Barranquilla, pero no logró sostener el resultado y terminó cediendo el empate ante Junior en el juego de ida de la Superliga, un marcador que dejó abierta la serie de cara a la definición en Bogotá el próximo miércoles.

En rueda la de prensa posterior al encuentro, Pablo Repetto fue claro al señalar que el desgaste físico, la falta de preparación y la situación médica del portero Andrés Mosquera Marmolejo serán claves en los próximos días.

El técnico explicó que el plan de presión alta tuvo consecuencias visibles. “Sabíamos que el desgaste del primer tiempo lo íbamos a sentir en el tramo final”, afirmó, destacando el esfuerzo de un equipo que jugó a máxima intensidad pese al poco tiempo de trabajo previo.

Repetto reconoció que el calendario no da margen. “No tuvimos mucho tiempo de preparación y estos esfuerzos se sienten más cuando se juega a esta intensidad”, señaló, anticipando que el cuerpo técnico evaluará día a día el estado físico del plantel.

Uno de los puntos de mayor atención fue la salida del portero Andrés Mosquera Marmolejo. El uruguayo explicó que la decisión fue preventiva: “Se contracturó las dos pantorrillas y había riesgo de una lesión muscular”, detalló, recordando que el arquero venía de un antecedente de desgarro en esa zona.

El entrenador fue enfático en la importancia de no arriesgarlo. “Una lesión muscular puede llevar cerca de un mes de recuperación, y no podíamos arriesgarlo por 30 minutos”, sostuvo, dejando abierta la evaluación médica para los próximos días.

Desde el campo, Nahuel Bustos coincidió en que el desgaste pasó factura. “El clima y la humedad influyeron por el esfuerzo que hicimos”, comentó el delantero, aunque resaltó que el equipo se lleva un resultado que permite definir la serie en casa.

Bustos también habló de su proceso personal en Santa Fe. “Estoy trabajando mucho para adaptarme al fútbol colombiano y llegar a un buen nivel”, dijo, valorando el acompañamiento del grupo en sus primeros partidos oficiales.

Repetto, por su parte, insistió en que Santa Fe aún está en construcción. “Estamos recién armando un equipo, con jugadores que no venían con continuidad”, explicó, subrayando que el crecimiento será progresivo en medio de una seguidilla exigente de partidos.

Pese a todo, el técnico se mostró conforme con la actitud. “Vi un equipo que compitió contra el mejor equipo y que dejó cosas buenas”, afirmó, aunque reconoció que hay “un margen grande para crecer”.

Con la vuelta en Bogotá por delante, Santa Fe deberá resolver no solo lo futbolístico, sino también lo físico. La evolución de Mosquera Marmolejo y la recuperación del plantel marcarán el rumbo de una final que sigue abierta.