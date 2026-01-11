Así se jugará la primera fecha de la Liga Colombiana 2026-I: Partidos, fechas y horarios

Arranca la cuenta regresiva para que se vuelva a tener acción el fútbol profesional colombiano. En las últimas horas, la Dimayor oficializó las 19 jornadas del todos contra todos para el primer semestre de la Liga Colombiana 2026, en el comunicado oficial se dieron a conocer todos los horarios y los escenarios deportivos en los que se jugaran los 190 partidos.

El partido inaugural de esta temporada será el viernes 16 de enero entre Deportivo Pereira y Llaneros en el estadio Centenario de Armenia. Curiosamente, en esta primera fecha se repetirá la final del campeonato anterior entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Una de las novedades que trae este calendario es el debut del Inter de Bogotá (anteriormente Equidad), que se medirá ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. De igual forma regresan a la primera división Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo, recién ascendidos, e iniciarán este camino en condición de local.

Programación de la fecha 1 de la Liga Colombiana 2026-I

Viernes 16 de enero

Deportivo Pereira vs. Llaneros - Estadio Centenario - 6:20 p.m.

Fortaleza vs. Alianza - Estadio Manuel Murillo Toro - 8:30 p.m.

Sábado 17 de enero

América de Cali vs. Internacional de Bogotá - Estadio Pascual Guerrero - 4:10 p.m.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó - Estadio Atanasio Girardot - 6:20 p.m.

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC - Estadio Américo Montanini - 8:30 p.m.

Domingo 18 de enero

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín - Estadio Libertad - 2:00 p.m.

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali - Estadio Jaraguay - 4:10 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima - Estadio Metropolitano - 6:20 p.m.

Santa Fe vs. Águilas Doradas - Estadio El Campín - 8:30 p.m.

Lunes 19 de enero