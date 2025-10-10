Independiente Santa Fe confirmó lesión de titular clave en título de Liga Colombia 2025-1

El defensor del título de Liga Colombia, Independiente Santa Fe, marcha en la séptima posición con 20 unidades, las mismas que Deportivo Cali, que es octavo. ‘El León’ viene de ganar el último compromiso de la competencia 3-0 frente a Equidad, y se medirá ante Llaneros en la siguiente jornada, el domingo 12 de octubre, a partir de las 2:00 pm.

Los dirigidos por el entrenador Francisco ‘Pacho’ López, esperan defender el título de campeón desde los cuadrangulares finales, pero deben sumar al menos doce puntos en los siete compromisos restantes, producto del aplazamiento del choque con Independiente Medellín, válido por la fecha 14.

Tabla de posiciones en Liga Colombia

Andrés Mosquera Marmolejo, lesionado en Santa Fe

El 10 de octubre, el conjunto cardenal informó a través de sus redes sociales la lesión muscular del gastrocnemio medial en la pierna izquierda de Andrés Mosquera Marmolejo, a través del siguiente post:

De acuerdo con la información revelada, el tiempo que Marmolejo estará por fuera de las canchas “se determinará según evolución”, aunque se estima que regresar dentro de 4-6 semanas.

Los lesionados de Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera se unió a Ómar Fernández, quien presentó una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo, y regresará en las próximas semanas; y a Yílmar Velázquez, que tiene una lesión muscular del isquiotibial derecho.

Sin embargo, en las últimas semanas se produjeron las incorporaciones de Christian Mafla y Joaquín Soza a los entrenamientos, y ya han tenido minutos en campo desde sus respectivas lesiones.

La temporada de Andrés Marmolejo

El puesto de portero durante el semestre en curso se ha ido intercambiando entre Mosquera y Weimar Asprilla. Marmolejo atajó 12 encuentros, registró 9 porterías imbatidas y recibió 9 goles en contra.

Así ha sido el rendimiento detallado de Mosquera Marmolejo en la Liga Colombiana 2025-2: