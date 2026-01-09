Santa Fe anunció el fichaje de un delantero con amplia trayectoria: pasó por Manchester City

Independiente Santa Fe ha venido anunciando sus refuerzos durante esta semana, teniendo en cuenta que deberá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de coronarse campeón en la Liga Colombiana en el primer semestre del 2025. El primero en llegar fue el entrenador Pablo Repetto quien ya ha trabajado con algunos fichajes del león.

La contratación más reciente del equipo bogotano es el delantero Nahuel Bustos, quien viene proveniente de Talleres, club de la primera división del fútbol argentino. Además, el jugador tiene una importante trayectoria en el balompié internacional con rodaje en México, Inglaterra, Brasil y España.

¡𝐍𝐚𝐡𝐮𝐞𝐥 𝐁𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 se une como nuevo jugador de El Primer Campeón 🇮🇩!



¿El nuevo fichaje de Santa Fe jugó con el Manchester City?

El nuevo delantero del equipo cardenal, a sus 27 años, ha jugado en seis equipos y tuvo un relevante paso por las canchas del viejo continente. Bustos debutó como jugador profesional con Talleres en julio del 2018, cuadro que siempre ha estado presente en su carrera, ya que ha jugado cinco ciclos con los argentinos, tiempo en el cual disputó 126 partidos, anotó 29 goles y aportó en 7 asistencias.

Luego fue transferido a Pachuca, donde sumó pocos minutos y marcó un solo gol. En su paso por Europa fue fichado por el Manchester City, donde casi de inmediato fue cedido al Girona de España, equipo en el que sí pudo ser importante en el platel, ya que jugó 82 partidos en los que marcó 15 anotaciones y dio 7 pases gol.

Después regresó al continente para jugar con São Paulo en Brasil, luego volvió a Talleres y también vistió los colores de San Lorenzo en su país. Así las cosas, con el fichaje del argentino y el reciente anunció del uruguayo Franco Fagúndez, los cupos que dejaron los extranjeros Marcelo Meli y Joaquín Sosa en Santa Fe estarían cubiertos.