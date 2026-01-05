De Millonarios a Santa Fe: Helibelton Palacios fue anunciado como fichaje

Independiente Santa Fe anunció oficialmente sus primeros refuerzos previo a la Superliga, torneo en el que se enfrentará a Junior, luego de que ambos clubes se consagraran campeones de los respectivos semestres de la Liga Colombiana. Además, el conjunto Cardenal se alista para disputar la fase previa de la Copa Libertadores, cupo que aseguró tras conquistar la tan anhelada décima estrella del club.

Hasta el momento, Santa Fe había sido uno de los equipos que únicamente había anunciado las salidas de varios jugadores de su plantilla para la temporada 2026. Entre ellas se destaca la de Harold Santiago Mosquera, quien fue una pieza clave para el equipo durante el 2025 y fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Cerro Porteño, club paraguayo que actualmente dirige Jorge Bava, técnico con el que el León logró el título del primer semestre.

A Mosquera se suman otras bajas importantes: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal, son jugadores que no continuarán en la institución para el 2026.

¿Cuáles son los nuevos refuerzos de Santa Fe?

En las últimas horas, Independiente Santa Fe presentó oficialmente a sus tres primeros refuerzos, quienes ya se incorporaron al plantel del León para fortalecer el equipo previo a la nueva temporada. Estos fichajes llegan bajo la dirección del nuevo entrenador, Pablo Repetto, quien asumió el mando del conjunto capitalino a finales de 2025.

Franco Fagúndez fue el primer refuerzo que anunció Independiente Santa Fe a través de sus redes sociales. El volante uruguayo llegó procedente de Santos Laguna de la Liga MX y vuelve a estar bajo la dirección de Pablo Repetto, con quien ya fue campeón en 2022 en Nacional de Uruguay, etapa en la que conquistaron tres títulos juntos.

Helibelton Palacios de 32 años, se incorporó al León tras su paso reciente por Millonarios, equipo en el que llegó en febrero del 2025 y logró disputar 29 partidos. Además, el lateral derecho cuenta con experiencia en el exterior pues jugó en Club Brujas de Bélgica, Elche de España y Cruzeiro de Brasil.

Kilian Toscano también se incorporó al León luego de su paso por Atlético Nacional. El jugador de 21 años ya había sido dirigido por Pablo Repetto durante su etapa en el conjunto Verdolaga. Por su parte, Yerson Candelo fue el último refuerzo anunciado en la tarde de este lunes 5 de enero. El futbolista llega procedente del América de Cali y cuenta con recorrido internacional tras jugar en Querétaro de México y Aucas de Ecuador.