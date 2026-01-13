Interponen tutela con la que buscan suspender aumento del 23% en el salario mínimo

El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, interpuso una acción de tutela contra el decreto 1469 que reglamenta el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026.

¿Por qué se interpuso la tutela?

El exmagistrado, actuando como apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón, interpuso la acción constitucional contra la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda y del Trabajo, por considerar que la expedición del decreto que fijó el aumento en el salario mínimo vulnera el derecho fundamental al debido proceso y, a la vez, desconoce el principio de concertación tripartita.

También señala Linares que se expidió el acuerdo sin un diálogo entre el Gobierno Nacional, los empresarios y los trabajadores.

También se cuestiona el aumento del 23% en el salario y del 24,5% del auxilio de transporte, lo que representa en total un incremento del 23,7% en promedio.

Linares añadió que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta la Comisión de Concertación y, al contrario, fundamentó su decisión en un criterio extralegal al que denominó como “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la tutela también se solicitó como medida provisional la suspensión temporal del decreto y sus efectos, pues considera que el aumento produce un perjuicio irremediable, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) y trabajadores informales, al subir de manera abrupta los costos laborales y generar despidos, reducción de negocios y mayor informalidad.

En ese sentido, el exmagistrado pidió que, mientras se estudia la tutela, se suspendan temporalmente sus efectos.

Vea la tutela aquí: